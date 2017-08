El creador de "The Walking Dead", Robert Kirkman, y varios productores de esta serie sobre zombis denunciaron hoy a la cadena televisiva AMC por considerar que el reparto de beneficios del show no ha sido justo con todas las partes.

La demanda fue presentada en un juzgado de Los Ángeles (EE.UU.) por parte de Kirkman, que es también el autor de los cómics de "The Walking Dead" en los que se basa la serie, y los productores del show Glen Mazzara, David Alpert y Gale Anne Hurd.

"Este caso surge a partir del incumplimiento por parte de un gran conglomerado del entretenimiento de respetar sus obligaciones contractuales con el personal creativo, el 'talento' en la jerga de la industria, detrás de una serie televisiva longeva, enormemente rentable y extremadamente exitosa", señala la denuncia.

La acusación basa sus argumentos en que AMC se aprovechó presuntamente de la integración vertical de su estructura para llevarse más beneficios de "The Walking Dead" de los que les correspondía.

AMC Studios es la compañía que se encarga de producir la serie mientras que AMC Network es la cadena que la emite, pero ambas empresas son propiedad del grupo AMC.

"Cuando una productora y una cadena son parte de un mismo conglomerado, como es el caso de AMC Studios y AMC Network, existe un poderoso incentivo financiero de mantener la parte más sustanciosa de los beneficios en el nivel de la cadena", argumentó la demanda, que asegura que los creadores obtendrían mayores réditos si se desplazara ese dinero al escalafón de la productora.

Gracias a esa integración vertical, los denunciantes aseguraron que AMC no está pagando el canon de licencia a los creadores de "The Walking Dead" a "precio de mercado", como sí hizo la cadena con series en las que no controlaba el proceso de producción, como fueron los casos de "Breaking Bad" o "Mad Men".

También forman parte de las reclamaciones de la acusación los beneficios de "Fear The Walking Dead", una serie precuela de "The Walking Dead", así como "Talking Dead", un programa de entrevistas en el que se comenta cada capítulo del show principal.

La denuncia de Kirkman llega apenas tres días después de que el gigante tecnológico Amazon anunciara un acuerdo con el principal cerebro detrás de "The Walking Dead" para colaborar en sus futuros proyectos audiovisuales.

AMC respondió hoy a la demanda asegurando que este tipo de denuncias son muy comunes en la industria y solo persiguen aprovecharse del éxito de una producción.

"Prácticamente cada estudio que ha tenido un show exitoso ha sido el objetivo de una pleito como este", explicó la cadena en una nota de prensa, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

La compañía añadió que tiene un "enorme respeto y agradecimiento" por la labor profesional de las personas que han presentado la denuncia y aseguró que pretende seguir trabajando con ellos como socios mientras defienden "enérgicamente" su posición ante una demanda "oportunista" e "infundada".

No se trata del primer contencioso legal que afronta AMC respecto a "The Walking Dead" ya que el cineasta Frank Darabont, que fue despedido como productor ejecutivo de la serie en la segunda temporada, tiene todavía abierta una demanda en la que exige 280 millones de dólares como compensación.

Ese caso, que la semana que viene tendrá una nueva vista oral en Nueva York, llamó la atención de los medios el pasado julio cuando salieron a la luz unos correos electrónicos de Darabont llenos de expresiones agresivas y obscenas dirigidos a sus entonces compañeros de la serie.

Protagonizada por Andrew Lincoln, Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan, "The Walking Dead" es todo un fenómeno de audiencia y la única serie capaz de hacer sombra en la actualidad a la superproducción de HBO "Game of Thrones".

"The Walking Dead" estrenará el próximo 22 de octubre su octava temporada, que supondrá además el episodio número 100 de esta serie apocalíptica.