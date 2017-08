Ronaldo Antonio Zamora Zeledón tiene 19 años, representa a Jinotega en Mister Mundo Nicaragua 2017, y una de sus mayores pasiones es el ciclismo extremo. También se decanta por la música y los viajes. Se describe como un joven amistoso, humilde, caritativo, amable y cariñoso.

Si tuviera la oportunidad de alzarse con el cetro de la belleza masculina asegura:“aprovecharía salir adelante con mis estudios y lograr ser un profesional, también lograr las metas que me he propuesto. En segundo lugar usaría Míster Mundo Nicaragua como una plataforma para apoyar a personas de escasos recursos que no son escuchadas ni apoyadas”. Otro de sus intereses radica en concienciar a la juventud, niñez y adolescencia a involucrarse en más proyectos sociales y “enseñarles la importancia del porqué debemos apoyar a esas personas que lo necesitan, ya que la juventud hoy en día no es instruida como antes, a mi parecer todos necesitamos de todos”, reflexiona.

Entre sus metas a mediano plazo, Ronaldo prioriza la culminación de sus estudios de secundaria, seguirse preparando en el deporte y destacarse; también pretende familiarizarse con la Odontología general. Ya a largo plazo este joven jinotegano pretende enrumbar su futuro profesional hacia la salud. “Actualmente soy asistente de un doctor de Odontología general y he encontrado mi perfil basado en ortodoncia, endodoncia, o bien laboratorio clínico”.