Fallece el cómico y activista de derechos civiles Dick Gregory a los 84 años

El cómico y activista de los derechos civiles estadounidense Dick Gregory falleció en la noche del sábado a los 84 años de edad a causa de una insuficiencia cardíaca, informan hoy medios estadounidenses.



"Con una enorme tristeza la familia Gregory confirma que su padre, leyenda cómica y activista de derechos civiles, Dick Gregory, falleció la pasada noche en Washington D.C.", publicó el representante del actor.

"La familia aprecia las grandes muestras de apoyo y amor, y pide respetuosamente privacidad durante este tiempo tan difícil", agrega la nota.



Numerosos artistas, activistas y otras personalidades del país reconocieron la labor de Gregory y lamentaron su muerte.



"Nos enseñó a reír. Nos enseñó a luchar. Nos enseñó a vivir", dijo hoy el famoso reverendo Jesse Jackson en su cuenta de Twitter. "Dick Gregory estaba comprometido con la justicia. Ya lo extraño", agregó.



"Dick Gregory, un contador de verdades, un cómico que te hacía caer de la risa", apuntó la actriz Woophi Goldberg, quien recordó también la faceta reivindicativa del artista.



La directora del filme "Selma", Ava DuVernay, tuiteo un texto reciente de Gregory sobre la aproximación de su 85 cumpleaños.



"Sé que no estaré aquí para siempre, tampoco lo deseo. He visto el progreso como la mayoría es incapaz de apreciar porque no estaban allí para dar testimonio", decía el actor en su cuenta de Instagram.



La directora, conocida por sus películas con contenido racial, añadió: "Nos enseñaste y nos amaste", gracias Dick Gregory.



Otro de los actores afroamericanos más reconocidos del país, Samuel L. Jackson, también le concedió su tributo.



"Descanse en paz Dick Gregory. Un General de 5 estrellas en la guerra por los derechos humanos!! Me alegro de haber estado en tu mundo", escribió el artista en la misma red social.



Nacido en San Luis (Misuri), Gregory criticó el racismo con sátira e inteligencia, sin caer en el insulto.



Su despegue se produjo en 1961 cuando fue contratado en el Playboy Club del centro de Chicago para reemplazar una noche a Irwin Corey, un cómico blanco que no quería trabajar siete noches a la semana.

"Cuando empecé, un cómico negro no podía trabajar en un club nocturno blanco, se podía cantar, se podía bailar, pero no se podía hacer comedia y hablar, entonces el sistema sabría lo brillante que eran los negros", recordó Gregory en una entrevista de 2016.



El fundador de Playboy, Hugh Hefner, había visto a Gregory actuando para una audiencia negra, y le pagó 50 dólares por esa actuación, una gran cantidad para él en aquel entonces.