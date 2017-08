Estrellas de Hollywood y del mundo del espectáculo en Estados Unidos lloraron en las redes sociales la muerte del comediante Jerry Lewis, que falleció hoy en los 91 años.

"El famoso comediante y actor y legendario artista Jerry Lewis murió hoy tranquilamente y de causas naturales a los 91 años en Las Vegas con su familia a su lado", señaló la publicista del humorista, Candi Cazau, en un comunicado que reflejaron los medios estadounidenses.

Numerosas figuras del cine y del mundo del espectáculo mostraron en las redes sociales su tristeza por la muerte del comediante de "Sailor Beware" (1952), "The Bellboy" (1960) o "The Nutty Professor" (1963). "Ese bobo no era tonto.

Jerry Lewis fue un indiscutible genio y una inmensurable bendición", dijo Jim Carrey elogiando la aportación de Lewis en el mundo de la comedia.

"¡Fue increíble conocer y reír con el asombroso Jerry Lewis!", señaló, por su parte, Samuel L. Jackson.

Asimismo, la actriz Jamie Lee Curtis destacó los vínculos de Lewis con sus padres, Tony Curtis y Janet Leigh: "Me hizo reír a mí y a muchos.

Descanse en paz".

"Comprendo que quizá llego tarde con todo esto pero todo lo que sé es que perder a Dick Gregory (fallecido el sábado) y Jerry Lewis es una ganancia para el cielo pero una gran pérdida para la comedia", expresó Whoopi Goldberg.

"Perder a Dick Gregory y Jerry Lewis en cuestión de días... Mis pensamientos y oraciones están con sus familias.

¡Talentos como los suyos nunca serán igualados!", afirmó Octavia Spencer. "Como niño (yo) vivía para sus películas. ¡Nadie podría igualar su hilaridad en la pantalla! Como adulto aprendí que era igual de divertido detrás de las cámaras. Genio", indicó Mark Hamill.

Por su parte, Josh Gad dijo que Jerry Lewis fue "uno de los más grandes de todos los tiempos" y destacó que fue "un activista" y "una leyenda" además de "un icono de la comedia".

"¡Oh, no! Jerry Lewis se acaba de morir.

Otra leyenda de la comedia que nos deja.

¡Dean Martin y Jerry Lewis fueron los Beatles de la comedia! Nadie fue más grande que ellos", aseguró Rob Schneider.