Denzel Washington volverá a Broadway

El actor estadounidense Denzel Washington volverá a los teatros de Broadway la próxima primavera con "The Iceman Cometh", según publica hoy el New York Post.



"Estoy feliz de regresar a Broadway con esta gran obra y hacerlo trabajando con George Wolfe", afirmó la estrella de Hollywood al periódico neoyorquino.

La obra, del dramaturgo Eugene O'Neill, estará dirigida por el ganador de cinco premios Tony George Wolfe, y se estrenará el 22 de marzo de 2018 en el teatro Bernard B. Jacobs de Manhattan.

Washington se pondrá en la piel de Hickey, un personaje que han interpretado en el pasado otros veteranos actores como Kevin Spacey, James Earl Jones o Jason Robards.

El actor, de 62 años, hizo su debut teatral en los años setenta con la obra "The Emperor Jones", de O'Neill, cuando era estudiante en la universidad de Fordham, según recuerda hoy el Post.



La última vez que Washington se subió a los escenarios de Nueva York fue en 2014, con "A Raisin in the Sun", de Lorraine Hansberry, la primera autora negra que logró estrenar en Broadway.