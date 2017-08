Ali Stone apuesta por su sexto sentido para triunfar

La productora, cantautora y DJ colombiana Ali Stone asegura que no quiere saber de apuestas ganadoras para triunfar en las listas de éxitos y que prefiere confiar en su "sexto sentido" para saber lo que quiere su público.



"Mi música no está basada en la fórmula para el éxito, en ponerle los ingredientes consabidos para que pueda gustar. Cada una de las canciones es lo que yo quiero expresar, sin pensar en si va o no va a vender. Ese es el sexto sentido del que hablo", expresó la bogotana en entrevista telefónica con Efe.

Y su decisión de fiarse de sus instintos ha vuelto a ser la acertada, pues Ali Stone debutó en los primeros lugares en las listas de música electrónica con el tema "El lado oscuro", el primer sencillo de su álbum "El sexto sentido".



Este disco contiene doce temas de su autoría en una mezcla de estilos e influencias, que van desde el tecno y el rock a los ritmos típicos colombianos.



Pero para Ali Stone, que comenzó a tocar piano clásico a los cuatro años de edad y a los siete ya dominaba la guitarra, la honestidad y el sentimiento son los dos elementos esenciales de su música.

La artista, de 25 años, opinó que las mujeres suelen tener más desarrollada esa sensibilidad casi extrasensorial.



"Yo creo que nosotras tenemos el sexto sentido más fuerte. Entonces en nuestra música somos capaces de expresar las cosas que nos llegan o que nos emocionan con más vulnerabilidad", aseveró.



Debido a ello, se declara una gran impulsora del talento musical femenino, sobre todo porque asegura ser testigo de la discriminación de género que existe en la industria de la música, donde aún "mandan" los hombres.

"Tristemente, sí es algo que he visto. Aunque desde afuera quizás no es evidente, adentro sí existe el machismo. Si miras la lista Hot 100 de Billboard ves que la mayoría de los artistas son hombres", apuntó. Sin embargo, es optimista de que esa situación pueda cambiar.



"Es importante que las mujeres se ayuden, que nos apoyemos, porque como dicen 'La unión hace la fuerza'. A mí, por ejemplo, me encantan Shakira, Fifth Harmony, Halsey. Tenemos que fortalecer nuestra presencia", dijo la artista, que en octubre inicia una gira por Estados Unidos y Sudamérica.