Seis películas en la sección más aventurera del Festival de San Sebastián

Savage Cinema, la sección que el Festival de Cine de San Sebastián dedica al deporte y la aventura, incluirá este año una selección de seis largometrajes, entre ellos los nuevos títulos de las conocidas realizadoras Rory Kennedy y Jennifer Peedom.



La australiana Jennifer Peedom, nominada al premio británico BAFTA al mejor documental por "Sherpa" en 2016, presentará en San Sebastián (norte de España) el filme poético "Mountain", una deslumbrante exploración de la obsesión humana por las montañas, según la nota del certamen.

La directora americana Rory Kennedy, conocida por proyectos como "Last Days in Vietnam", recala en San Sebastián con "Take Every Wave: The Life of Laird Hamilton", un retrato en profundidad y sin concesiones de una leyenda viva del surf.

Este deporte acuático será uno de los grandes protagonistas de la quinta edición de esta sección no competitiva, organizada en colaboración con Red Bull Media House, en la que se proyectará también "Secrets of Desert Point", de Ira Opper (EE.UU.), que narra la historia sin contar sobre el hallazgo de un paraíso en Indonesia.

"Paradigm Lost", de John Decesare (EE.UU.), dedicada al surfista Kai Lenny; y "Under an Arctic Sky", de Chris Burkard (Islandia), que sigue los pasos de seis surfistas y un fotógrafo en busca de olas desconocidas, integran también la programación de este año.



La sección se completa con "Tout là-haut/To the Top", la primera película de ficción que forma parte de Savage Cinema, protagonizada por la franco-argentina Bérénice Bejo y dirigida por Serge Hazanavicius (hermano de Michel Hazanavicius), que relata las vivencias de un joven snowboarder con talento que tiene un sueño: ser el número uno del mundo.