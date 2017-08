"Despacito", el éxito mundial del puertorriqueño Luis Fonsi con su compatriota Daddy Yankee, recibió hoy una nominación para los premios MTV Video Music Awards (VMA) en la categoría de mejor canción del verano.

La cadena MTV, que organiza estos galardones, informó a través de su página web de la mención para "Despacito" después de que en los últimos días hubiera cierta controversia en las redes sociales por la ausencia del tema de Luis Fonsi de las categorías más importantes de estos galardones.

Los VMA reconocen los mejores clips musicales de cada año pero en principio no incluyeron entre sus candidatos a "Despacito", que se convirtió a comienzos de agosto en el vídeo más reproducido, de cualquier tipo, en la historia de YouTube al superar los 3,000 millones de visitas.

"Despacito", con su remix de Justin Bieber, competirá finalmente por el galardón de mejor canción veraniega frente a Demi Lovato ("Sorry Not Sorry"), Camila Cabello ft. Quavo ("OMG"), Ed Sheeran ("Shape Of You"), Shawn Mendes ("There's Nothing Holding Me Back"), Lil Uzi Vert ("XO Tour Llif3"), Fifth Harmony ft. Gucci Mane ("Down") y DJ Khaled ft. Rihanna y Bryson Tiller ("Wild Thoughts").

Esta nominación a los premios VMA no es la única buena noticia para Luis Fonsi, ya que su tema se mantuvo en la primera posición de la lista Hot 100 de Billboard por decimoquinta semana consecutiva y superó así el récord que el dúo español Los Del Río estableció en 1996 con "La Macarena" para una canción latina.

El rapero Kendrick Lamar lidera las candidaturas de los premios VMA, con ocho nominaciones, por delante Katy Perry y The Weeknd, con cinco menciones cada uno.

Kendrick Lamar con "HUMBLE" será candidato al premio al mejor vídeo del año, categoría en la que también compiten Bruno Mars ("24K Magic"), Alessia Cara ("Scars To Your Beautiful"), DJ Khaled ft. Rihanna & Bryson Tiller ("Wild Thoughts") y The Weeknd ("Reminder").

Asimismo, Lamar se las verá con Bruno Mars, Ed Sheeran, Ariana Grande, The Weeknd y Lorde para llevarse el premio al mejor artista del año.

Como novedad, los MTV Video Music Awards no distinguen este año entre hombres y mujeres, por lo que las categorías de mejor vídeo de artista femenina y mejor vídeo de artista masculino se han fundido en el premio al mejor artista del año.

Los galardones MTV Video Music Awards se entregarán el próximo 27 de agosto en una ceremonia que tendrá lugar en el Forum de Los Ángeles.