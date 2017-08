El príncipe Guillermo ha hablado alto y claro por primera vez sobre los problemas alimenticios de su madre, Diana de Gales. En un documental producido por la cadena ‘Channel 4’ Guillermo ha querido desterrar tabúes y hablar públicamente sobre las enfermedades mentales, de las que dice se necesita “tomarlas en serio”.

Según sus propias palabras, quiere que sus hijos Jorge y Carlota crezcan en un ambiente en el que puedan expresarse y donde la salud mental esté totalmente normalizada. Estas declaraciones se deben a la confesión de su difunta madre de padecer bulimia, tal y como se cuenta en el documental inédito “Diana: In her own words”, que salió a la luz a comienzos de agosto.

El documental, que batió récords de audiencia, mostraba a una Diana abatida que reconocía tener trastornos psicológicos. “Podría haberme entregado al alcohol, eso hubiera sido lo obvio. Podría haber sido anoréxica, eso hubiera sido aún más obvio, pero me decidí por lo más discreto”, comentaba sobre su bulimia.

Tras salir a la luz todas estas cintas, el príncipe Guillermo ha participado en otro reportaje titulado “Wasting away: The truth of anorexia”, en el que ha declarado sentirse “orgulloso” de su madre por hablar públicamente de este tema y confesar su batalla contra esta enfermedad. “Hablar de ello es un paso adelante para superarlo”, confió.

En el primer documental “Diana on Her Own Words”, Diana confesaba también otros detalles de su vida íntima y amorosa como su enamoramiento de su guardaespaldas Barry Mannakee años antes de su matrimonio. Años después Mannakee murió en un accidente de tráfico y ella confesó que ese había sido “el mayor golpe” de su vida.