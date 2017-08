El rapero estadounidense Joey Bada$$ tuvo que cancelar el miércoles sus presentaciones por molestias en la vista, luego de que desafió las advertencias de no ver el eclipse de Sol del martes sin protección.

El rapero, cuyo sencillo debutante tituló "Unorthodox" (Poco ortodoxo), pareció no aceptar la sabiduría convencional y de manera orgullosa vio sin anteojos de protección el eclipse total de Sol que presenció Estados Unidos el martes tras casi un siglo.

Esto resultó ser una mala idea. El rapero tuvo que cancelar tres presentaciones a partir de miércoles tras quejarse en Twitter de problemas con su vista.

"Este no es el primer eclipse solar y estoy muy seguro de que nuestros ancestros no tenían elaboradas gafas. También estoy muy seguro de que ellos no se quedaron ciegos", tuiteó el cantante cuando desafío las medidas recomendadas para proteger los ojos durante el eclipse.