El caso de Alejandro Bolaños ha dividido al PLC, pues mientras el líder de ese partido, Arnoldo Alemán, declaró que es cosa juzgada por la resolución del CSE, el jefe de bancada de ese partido, Maximino Rodríguez, considera que a quienes hay que enjuiciar es a los magistrados electorales porque si sabían que el político conservador no reunía los requisitos de ley ¿por qué lo juramentaron como diputado electo?

Alemán y Rodríguez coincidieron en que la bancada del PLC no ha tomado una decisión al respecto. Sin embargo, el doctor Alemán argumenta que los poderes tienen definidas sus funciones, y “estar buscando que si no pegó en uno y no pegó en el otro para después entrar en conflicto, yo creo que hay que mantener la independencia de los poderes”.

El ex presidente se refería a la resolución del CSE que despojó de su escaño a Bolaños y a la resolución de la CSJ una vez que Bolaños recurrió de amparo, en donde este poder del Estado declara improcedente el recurso.

Defiende a magistrados rojos en el CSE

Según Alemán, la Asamblea Nacional no tiene vela en ese entierro, o sea, pronunciarse sobre lo que ya resolvieron el CSE y la CSJ , porque de hacerlo “entraría este país en una anarquía”.

¿Qué pasaría si hubiese una resolución de la Asamblea Nacional ? Conflicto entre dos o tres poderes, y después intervendría el Ejecutivo, yo creo que debe informarse a la Asamblea Nacional lo que resolvieron los poderes (CSE y CSJ), precisó.

Rodríguez piensa distinto

Por su parte, el jefe de la bancada, Maximino Rodríguez, opinó sobre el tema señalando que “a quienes hay que enjuiciar es a los magistrados del CSE por haber violentado la Ley Electoral por omisión o por lo que haya sido”.

Rodríguez comentó que los magistrados no pueden ignorar la ley “si sabían que Alejandro Bolaños no cumplía con los requisitos, ¿por qué lo dieron como diputado electo?”

Se le dijo a Rodríguez que el doctor Alemán manifestó que el caso de Bolaños era materia del CSE y que el Parlamento debe respetar la resolución de aquel poder del Estado, ¿usted va a respetar la resolución del CSE?

“Yo voy a votar para que se respete la ley, no puedo estar por encima de la ley, lo que hay allí son cosas políticas que no hemos discutido como bancada, no se trata de orientaciones, se trata de respetar la ley, ningún funcionario puede hacer lo que la ley no manda”, responde.

¿Pero el doctor Alemán dice todo lo contrario de lo que usted señala?

“Esa es una posición política que no hemos discutido en la bancada, mi argumento es jurídico, y el argumento del doctor Alemán es político, es distinto al mío, obviamente”, dijo Maximino Rodríguez.