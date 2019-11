La Quinta Estación calienta motores

16 Marzo 2008 |

11:41 a.m. |





La Quinta Estación promete “prender” a los nicas en la que será su tercera presentación en nuestro territorio.



Natalia, Pablo y Ángel, integrantes de la banda española, conversaron con EL NUEVO DIARIO desde México, país en el que residen y donde se están preparando para emprender su viaje musical que los llevará por parte de Latinoamérica, Estados Unidos y España.



A través del hilo telefónico los chicos dejaron percibir entusiasmo y buen ánimo que les provoca este tercer encuentro con los nicaragüenses. “Estamos calentando motores para la gira”, dijo Natalia apenas a inició de la conversación.



Mencionó también que sus visitas anteriores han dejado en ellos bonitos recuerdos. “El público nos ha recibido muy bien, y la verdad es que para nosotros es un gusto volver a Nicaragua… con muchísimas ganas ya de tocar”, agregó.



Pero ese buen ánimo que notamos en La Quinta Estación también es producto del éxito que la banda ha logrado alcanzar.



“Ahora mismo estamos recogiendo (los frutos) de todo lo que hemos hecho. Ya hemos conseguido que nos conozcan en toda Latinoamérica…nos falta Brasil. Hemos conseguido un montón de cosas… estamos muy contentos, tenemos la casa llena de premios y esperamos que con el siguiente disco alcancemos un éxito mucho mayor que con ‘El mundo se equivoca’, expresó Natalia, voz líder de la agrupación.



END: ¿El reto ahora es mantenerse? “Si, pero digamos que tenemos bastante confianza en nuestro nuevo disco, en el productor y en nuestro equipo de trabajo, la verdad es que está muy difícil el mercado, pero yo creo que todo pinta bien para el siguiente disco. Aunque no fuese un éxito, con tal de mantenernos como en este disco, que han sido las ventas muy elevadas y una gira muy buena nos conformamos”, aseguró Ángel.



Lo que traen

Según Pablo, La Quinta Estación tiene preparado para su tercera tocada en suelo pinolero un show bastante renovado, mucho más prendido.



“Vamos a presentarles nuestra nueva propuesta de show… siguen siendo las canciones de nuestros anteriores discos pero con nuevos arreglos y con más dinámica. Es un show súper bonito que a la gente le va a gustar y los va a prender bastante”, fueron sus palabras; así que prepárense para disfrutar del encuentro con La Quinta Estación, que esta vez tendrá como escenario las fascinantes playas de San Juan del Sur.



Proyectos en puerta

Los integrantes La Quinta Estación revelaron que ya tienen avanzado el material que incluirán en su próximo disco. Por eso los chicos decidieron interrumpir un mes la gira para meterse al estudio de grabación. Junio es el mes elegido, detallaron los españoles.



La gira de agrupación incluye un tour por Estados Unidos, y luego a partir de julio estarán durante tres meses en España.



El video del tema “La frase tonta de la semana” expone a artistas en momentos de profunda soledad pese al éxito, ¿les pasa algo similar a ustedes?



Ángel: Yo creo que cualquier artista cuando está todo el día viajando, todo el día trabajando, siente un poco esa situación que se da en el video. Talvez allí esté exagerado pero la verdad está funcionando mucho, la historia es muy bonita… lo que más me gustó del video es la fotografía, el equipo de trabajo



¿Personalmente qué extrañan o qué cosa fácilmente los deprime?

Natalia: La verdad que con todo lo bueno que nos ha dado la vida, con todo lo bueno que tenemos sobre todo; tenemos que pagar un precio y el precio es el ver poco a nuestra familia, el pasar poco tiempo con nuestros amigos y demás, y atender más al trabajo que a nuestra vida personal, pero eso no es problema.



Ángel: tenemos un trabajo privilegiado y las penas con pan son menos, creo yo.



Tome Nota

La Quinta Estación será el grupo estelar del evento denominado Music Fest Beach Party a celebrarse en el Puerto de San Juan del Sur. VIP alfombrado: 250 córdobas y Palco 2x1: 350 córdobas. Boletos a la venta es Star Mart de Texaco, Subway San Juan del Sur y Radio Rumbo en Rivas.