Internet cambia al periodismo, pero no como se esperaba

La internet ha cambiado profundamente al periodismo, pero no necesariamente de la forma que se vaticinó hace algunos años, de acuerdo con un estudio sobre el sector.



En algún momento se pensó que Internet democratizaría a los medios de comunicación, ofreciendo muchas voces, notas y perspectivas nuevas. Sin embargo, la oferta noticiosa parece estar estrechándose y numerosos sitios de la red publican principalmente noticias que se generan en otra parte, indicó el informe anual Estado de los Medios Noticiosos del Proyecto para la Excelencia en Periodismo, difundido el domingo.



Dos notas _la guerra en Irak y la campaña presidencial del 2008 en Estados Unidos _representaron más de un cuarto de las noticias en los diarios, la televisión y los medios de Internet el año pasado, según el informe.



Sin considerar Irak, Irán y Pakistán, las noticias del resto del mundo combinadas representaron menos del 6% de las noticias en Estados Unidos, indicó el proyecto.



El negocio es dinámico, pero la creciente capacidad de los consumidores de noticias de encontrar lo que quieren sin ser distraídos por la publicidad está generando momentos difíciles al sector.



''Aunque la audiencia para las noticias tradicionales se mantiene, el personal de muchas de estas organizaciones noticiosas tiende a reducirse'', expresó Tom Rosenstiel, director del proyecto.



La reciente decisión del canal noticioso NBS News de convertir a David Gregory en el presentador de un programa nocturno de MSNBC y mantenerle al mismo tiempo su puesto de corresponsal de la Casa Blanca, es un ejemplo de cómo se le está pidiendo a la gente que haga mucho más, sostuvo.



Las noticias ya no son tanto un producto _como en el diario del día o el noticiero televisivo de la noche_ sino más bien un servicio que es constantemente actualizado, dijo. La semana pasada, por ejemplo, el diario The New York Times publicó su primer informe relacionando al gobernador de Nueva York Eliot Spitzer con una red de prostitución a primeras horas de la tarde. Poco después pasó a ser la noticia más importante del día.