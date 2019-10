Integran comité de apoyo a Ernesto Cardenal

Un grupo de intelectuales, poetas y escritores nicaragüenses conformaron hoy un comité para respaldar la candidatura del poeta y sacerdote trapense de Nicaragua Ernesto Cardenal, para el premio Nobel de Literatura 2007.

El Comité Coordinador está integrado por asociaciones culturales, instituciones educativas y escritores nicaragüenses y es presidido por el escritor y ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez Mercado, premio Alfaguara de Novela 1998.

También lo integran el poeta Jorge Eduardo Arellano, director de la Academia Nicaragüense de la Lengua ; y el intelectual y académico Carlos Tünnerman, presidente del Centro Nicaragüense de Escritores.

El comité, según un escrito público difundido hoy, respaldará la iniciativa de la Academia Nicaragüense de la Lengua que propuso, en fecha que no precisó, la candidatura de Cardenal al premio Nobel de Literatura 2007.

El poeta octogenario, autor de "Epigramas" y "Oración por Marilyn Monroe", fue propuesto también en 2005 para el premio Nobel de Literatura.

“Conscientes de que la significación de ese reconocimiento a un compatriota de la talla de Cardenal, no sería sólo para él, sino también para Nicaragua, Centroamérica, América Latina y el Caribe -y, asimismo, para los condenados de la tierra que han sido sujetos de su canto protestario y humanista-", destacaron los miembros del Comité Coordinador en el escrito.

Los intelectuales anunciaron que se empeñarán en promover una campaña de adhesiones a esa propuesta y que, igualmente, solicitarán el apoyo de las autoridades nacionales, de otros países y organismos internacionales a favor de la candidatura de Cardenal.

"Sin duda el mayor poeta actual de la lengua española, Ernesto Cardenal, ha sido -a partir de la segunda mitad del siglo XX- un nombre de proyección mundial, con una obra traducida a más de veinte idiomas", resaltaron en el escrito.

"Fiel a la utopía del paraíso en la tierra, su poesía permaneció siempre al servicio del mensaje evangélico, postulando el amor como trascendencia universal y el compromiso comunitario tendente a una eficaz acción liberadora", agregaron los intelectuales que elogiaron la vida y obra literaria de Cardenal.

El autor de "Homenaje a los indios americanos" y "Evangelio en Solentiname", nació el 20 de julio de 1925 en Granada (Nicaragua), participó en la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza desde muy joven y, después de su conversión religiosa, ingresó en el monasterio trapense de Kentucky (EEUU), donde fue discípulo de Thomas Merton.

Posteriormente el poeta de "cotona" (camisa larga) blanca, barbas de igual color y boina negra fundó la comunidad contemplativa de Solentiname, destruida por orden de Somoza, y fue ministro de Cultura con el gobierno revolucionario.

De esa época (marzo de 1983) data la amonestación pública que le hizo el Papa Juan Pablo II, al visitar Nicaragua, por mezclar la religión con la revolución sandinista, incidente cuya imagen dio la vuelta al mundo.

Hoy, Ernesto Cardenal, de 82 años, cuya obra ha sido publicada en 20 idiomas y en más de 200 ediciones, está considerado uno de los poetas vivos más importantes de Latinoamérica.