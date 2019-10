Retiro masivo de juguetes tóxicos

Lila Pérez Gil

Fisher Price, una división de la juguetera Mattel, anunció ayer la retirada del mercado de EU de cerca de un millón de sus juguetes fabricados en China, al creer que la pintura puede contener más plomo de lo aconsejable. Acción similar ocurre en países europeos.

En Nicaragua hay empresas que distribuyen los juguetes Fisher Price, aunque se ignora si las unidades existentes han sido fabricadas en China Popular e importadas después a través de los proveedores en Estados Unidos, y si se realizan pruebas sobre sustancias tóxicas en los mismos.

Los juguetes son en su mayoría muñecos de plástico que representan algunos de los personajes más populares entre la población infantil de EU, como “Elmo”, de la serie “Sesame Street”. En Nicaragua también existen “Diego”, “Dora” y “Big Bird”.

Los juguetes afectados se vendieron en EU entre mayo y este mes, por un valor de cinco a cuarenta dólares, según la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo.

Los consumidores que hayan adquirido los juguetes podrán devolverlos en las tiendas y recibir a cambio un vale por un muñeco similar.

También trenes

En junio ya se retiraron cerca de un millón de trenes de juguete procedentes de China también por temor a los niveles de plomo en su pintura.

La retirada del mercado de los juguetes se suma a una lista de productos procedentes de China, que EU ha determinado pueden ser peligrosos para la salud, entre ellos ciertas marcas de pasta de dientes, comida para mascotas y pescado.

Una casita de muñecos con aspecto inofensivo pero cubiertos por pigmentos tóxicos; el modelo de la Granja de Bloques Encajables de Barrio Sésamo, que en España comercializa Fisher Price, la compañía de juguetes destinados a niños pequeños filial de la multinacional Mattel, han sido retirados del mercado por la empresa, después que se detectara que la pintura utilizada en los muñecos llevaba plomo. La alarma es mucho mayor en Estados Unidos, donde los modelos afectados son 83 y ya se han retirado 967,000 unidades desde el pasado mayo.

En España tan sólo se han vendido ocho unidades de este modelo, según confirmó un portavoz de Mattel, que declinó informar sobre dónde se habían vendido los juguetes “para que no cunda una alarma innecesaria”. Sí precisó, no obstante, que la venta de este modelo, cuya referencia es 39054 y se ha fabricado entre el 19 de abril y el 6 de julio de 2007, se realizó del 1 al 31 de julio de 2007 sólo en pequeñas jugueterías, y no en grandes superficies.