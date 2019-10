El vicepresidente de la República, Jaime Morales, afirmó que su visita oficial a Taiwan a partir de este domingo es un mensaje clarísimo del gobierno de Nicaragua de mantener y consolidar las relaciones diplomáticas con la pequeña isla asiática de 23 millones de habitantes. Todo ello, sin detrimento de intensificar las relaciones con China Popular.



Morales será recibido con honores de jefe de Estado por las autoridades taiwanesas.



El programa incluye reuniones con el presidente Chen Sui-bian, con el titular del Yuan Legislativo (asamblea), Wang Jin Pyng, y otro encuentro con la alcaldesa de Kaohsiung, una de las ciudades más industrializadas, Chen Chu.



Obviamente, también tendrá varios encuentros con su homóloga Annet Lu, con quien visitará algunas instituciones y centros de desarrollo, entre ellos el Instituto de Biología Marina y la universidad de ciencia y tecnología.

Insiste en que no debemos tomar pleitos ajenos

El pasado 19 de julio, el presidente Daniel Ortega ofreció el “siento mucho” a China Continental tras defender el derecho que tiene Nicaragua de tener relaciones con las dos chinas, refiriéndose a Taiwan.



Incluso, se mostró agradecido por la cooperación taiwanesa y dejó claro que Nicaragua no tiene por qué tomarse pleitos ajenos cuando las dos chinas tienen intensas relaciones comerciales entre sí.



A raíz de la abrupta decisión costarricense de romper relaciones diplomáticas con Taiwan, que Morales calificó de “deserción intespestiva” y a pesar de que el país centroamericano se benefició por muchas décadas de esa cooperación, los taiwaneses apuestan ahora a reforzar los lazos diplomáticos, políticos y comerciales con sus 13 aliados en este continente.



El vicepresidente dijo a EL NUEVO DIARIO que le corresponderá ofrecer el discurso inaugural de la Asamblea General de los países de la Unión del Pacífico Democrático, integrada por unos 30 países, entre ellos Nicaragua, y presidida por Annet Lu.



Morales informó que en el marco de una ofensiva diplomática de la isla, el presidente Chen estará en Tegucigalpa, Honduras, posiblemente el 24 de este mes, en una cumbre con sus homólogos del área.



Ese encuentro, en donde no se ha confirmado la presencia del presidente Daniel Ortega, será aprovechado por el mandatario chino para consolidar las relaciones con sus aliados en el istmo que incluye Panamá y República Dominicana.