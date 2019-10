Las discrepancias entre las diputadas Jamileth Bonilla y María Eugenia Sequeira resurgieron ayer con más fuerza luego que Sequeira reclamó por las constantes inasistencias de Bonilla a las reuniones de la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador (ALN-PC), mientras que Bonilla le respondió que “no necesito asistir a esas reuniones para saber lo que tengo que hacer como diputada”.



Prácticamente Bonilla se declaró en rebeldía y no piensa asistir a las reuniones de bancada. “Asistí algún tiempo. No he llegado y no creo que llegue a las reuniones de bancada, no necesito ir a las reuniones de bancada para oír las cosas que dirige la señora jefa de bancada (María Eugenia Sequeira), tengo mi propio criterio y he tomado mi decisión de no asistir a las reuniones de bancada”, insistió.



Desaciertos y errores



Bonilla evitó descalificar el trabajo de Sequeira al frente de la bancada y señaló que “no es el momento para manifestar las razones por las que no asisto a las reuniones de bancada y es posible que muchas personas tomen esto como una rebeldía de mi parte, y tengo que cargar con esa percepción”.



Una vez más, Bonilla criticó lo que considera “desaciertos y errores” en la actuación de la bancada, y aunque no responsabilizó directamente a Sequeira, considera necesaria una revisión de las decisiones que ha asumido la ALN-PC en temas legislativos.



Bonilla admite que se equivocaron con CPC



Entre esos “desaciertos”, Bonilla recordó que los dos miembros de la directiva parlamentaria de este partido, Javier Vallejo y Luis Callejas, no hicieron nada por evitar la conformación de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) a través de la reforma a la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y que ahora ALN junto al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) pretenden derogar.



Aparentemente estas discrepancias han provocado fisuras a lo interno de ALN-PC, sin embargo, la jefa de bancada, María Eugenia Sequeira, no sólo descartó un posible resquebrajamiento de ALN, sino también de una ruptura de este partido con el PC.



Sequeira atribuyó las declaraciones de Bonilla precisamente a sus constantes inasistencias a las reuniones de bancada. Sequeira dijo que el diputado Carlos García es otro de los que no asiste a las reuniones de bancada, pero justificó las inasistencias de ambos a que “quizás a sus múltiples ocupaciones como presidentes de comisiones legislativas no les permite otras actividades”.



García también



Por su parte, el diputado conservador y miembro de la junta directiva del Parlamento, Javier Vallejo, criticó severamente a Bonilla y a García, de quienes dijo, desconocen de las decisiones consensuadas en la bancada por sus constantes inasistencias.