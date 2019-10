Talavera invita a Bonilla a presidir nuevo grupo parlamentario

El diputado Salvador Talavera Alaniz invitó ayer a su colega de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Jamileth Bonilla, a presidir la nueva bancada que, según Talavera, se conformará en el Parlamento en las próximas semanas.



“Ella (Bonilla) dijo que sí inicialmente (a la propuesta de presidir la bancada), pero no sé qué le dijo Eduardo Montealegre después, porque estaba un poco serio conmigo. El problema es que Montealegre se pone nervioso cada vez que uno de sus muchachos se acerca a platicar conmigo”, dijo Talavera.



Aseguró que la nueva bancada iniciará con su persona, Mario Valle, Juan Ramón Jiménez, Guillermo Osorno y Jamileth Bonilla, si es que termina aceptando la propuesta. Agregó que existen conversaciones con dos diputados más, uno del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y otro de ALN, quienes estarían dispuestos a irse de sus respectivas bancadas.



Bonilla sí, pero no



Por su parte, la diputada Bonilla dijo que la propuesta de integrar y presidir esa nueva bancada no la tomó en serio; aunque reconoció que ha escuchado informaciones sobre la conformación de un nuevo grupo parlamentario.



Pese a la negativa, las últimas declaraciones de Bonilla han levantado una serie de especulaciones en torno a su posible deserción de la ALN. Bonilla ha protagonizado en los últimos días algunos intercambios fuertes de palabras con Eduardo Montealegre en el Parlamento, sobre todo por críticas que la diputada le ha hecho al partido, a la bancada y personalmente a Montealegre.



A ello se suma el resurgimiento público de las discrepancias entre Bonilla y la jefa de bancada, María Eugenia Sequeira.