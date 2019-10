El presidente Daniel Ortega se reunirá en privado con su homólogo costarricense, Oscar Arias, en el marco del foro del vigésimo aniversario de la suscripción de los Acuerdos de Esquipulas II, que tendrá lugar hoy en Managua, confirmó el canciller Samuel Santos.



El jefe de la diplomacia nicaragüense desestimó que existan divergencias entre ambos mandatarios, percepción que considera solamente la han reflejado los medios de comunicación.



“Yo no veo que hayan asperezas, es una reunión entre dos personajes que tienen una historia común en su vida privada y gubernamental, y quienes abordarán temas relacionados con ambos países, los diferendos que tenemos y la necesidad de que Centroamérica se una para resolver los problemas. Necesitamos que Centroamérica sea una sola y es necesario que el presidente Arias se convenza de esa necesidad”, expresó Santos.



Las acusaciones

Sin embargo, Ortega acusó recientemente a Arias de haber conspirado contra Nicaragua en la década de los años ochenta, mientras éste respondió que el gobernante nicaragüense no quería realizar elecciones, según se estableció en los acuerdos regionales.



El embajador tico acreditado en Nicaragua, Antonio Tacsam, informó que el encuentro Ortega-Arias está programado para realizarse después del almuerzo, aunque todavía no está definido ni el lugar, ni los temas que ambos gobernantes abordarán.



El evento regional que tendrá lugar en la Universidad Católica es organizado por el cardenal Miguel Obando y Bravo, quien otorgará el Doctorado Honoris Causa a ambos gobernantes, así como a los ex presidentes de Guatemala y Honduras, Vinicio Cerezo y Rafael Callejas, respectivamente.



Santos recibirá esta mañana en el aeropuerto internacional a Arias y a su canciller Bruno Stagno; a los ex mandatarios de Guatemala y Honduras.



Al evento también asistirán los ex cancilleres de Nicaragua, Miguel D’Escoto Brockman; de El Salvador, Ricardo Acevedo Peralta; de Guatemala, Ariel Rivera Irias, y de Honduras, Carlos López Contreras.



Santos declaró en rueda de prensa que el Vaticano aceptó a José Cuadra como nuevo embajador de Managua ante la Santa Sede, y Honduras hizo lo mismo con el empresario Piero Coen Montealegre.



Nicaragua inició pláticas sobre misiles

El canciller Samuel Santos corroboró que el gobierno inició oficialmente conversaciones con Estados Unidos para canjear la destrucción de 651 Cohetes Sam-7 por equipos médicos, en su reciente visita a Washington, en donde se reunió con el subsecretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Tom Shannon.



Negó que el presidente Ortega tenga prevista una visita a Washington, pero confirmó que asistirá a la Asamblea General anual de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que tendrá lugar en septiembre en Nueva York.



Dijo que Honduras dio el plácet para el futuro embajador Piero Coen, quien representaba a nuestro país en Roma, y fue designado en sustitución del ex alcalde de Granada, Álvaro Chamorro Mora, que afronta presunción de responsabilidad penal por malos manejos de fondos por parte de la Contraloría.



Santos informó que en el caso de Gerardo Miranda, cónsul de Nicaragua en Liberia, todavía no hay una decisión de si será removido del cargo ante la demanda por extorsión que interpuso en su contra el empresario Armel González.



Sin embargo, en fuentes diplomáticas se conoció que Miranda será sustituido por Max Ocón, quien no obtuvo el plácet como cónsul en Los Ángeles, Estados Unidos, porque poseía doble nacionalidad.