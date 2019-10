“ALN ya se está repartiendo mi cuero”

El político conservador Alejando Bolaños Davis lamentó ayer la posición del dirigente de la Alianza Liberal Nicaragüense, Eduardo Montealegre, ante la decisión de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de querer quitarle el cargo de diputado nacional.



Bolaños Davis, quien según una resolución del CSE perdió el derecho a ocupar su curul dentro de la Asamblea Nacional, posición que fue dilucidada por los magistrados de la CSJ, se quejó que mientras él sigue su lucha por preservar su cargo, en lo interno de ALN discuten quién asumiría el asiento que ocupa Bolaños Davis.



“Están repartiendo el cuero antes de tirar el venado, están cometiendo un error y no deja de ofenderme que discutan sobre mi sustituto en vez de cerrar fila y defender mi causa, porque es la de ellos, hay cinco en fila en ese riesgo, incluyendo a Montealegre”, advirtió el diputado en cuestión.



Lo defienden más los PLC

Bolaños Davis incluso destacó que la defensa de los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, Enrique Quiñónez y Maximino Rodríguez, ha sido más beligerante que la mostrada por Montealegre y otros diputados de ALN.



La última semana se manejó que a lo interno de ALN se discutió que la presidenta del Partido Conservador, Azalia Avilés, ocupe el cargo de suplente de Bolaños Davis en vez del diputado inscrito ante el CSE, Stanford Cash Dash; del mismo modo se manejó que el partido de la bandera verde solicitó a Eduardo Montealegre que sacara de su curul al diputado Ramiro Silva y que pusiera en su lugar a su suplente, Rafael Córdova.



Avilés niega compra de diputado

La presidenta del Partido Conservador negó ayer que hiciera tales propuestas a la dirigencia de la Alianza Liberal.



“No me explico de dónde han salido las versiones en lo que respecta al diputado Ramiro Silva, de ninguna manera a mí como presidente del partido se me ocurre tal bajeza, lo veo jalado de los cabellos irle a proponer a Eduardo Montealegre comprarle una diputación, porque para mí eso es corrupción”, expresó.



Del mismo modo Avilés hizo eco de las quejas de Bolaños Davis contra la aparente débil defensa de su caso a lo interno de ALN.



“Hablar de suplentes y sustitutos de Alejandro lo vemos fuera de lugar ahorita, consideramos que mientras nosotros no terminemos la lucha que estamos acostumbrados a dar como Partido Conservador, no vamos a aceptar ningún otro punto de discusión sobre el tema”, precisó.



“Nos extraña de sobremanera que ALN esté hablando ya de diputados suplentes, porque todavía no hemos terminado la discusión sobre Alejandro Bolaños, para nosotros sigue siendo diputado electo por el voto popular”, dijo Avilés.





Montealegre: Caso Bolaños a plenario



El caso de la curul de Alejandro Bolaños Davis, legislador conservador, debe ser sometido a votación en el plenario del Poder Legislativo, consideró ayer Eduardo Montealegre, Presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN.



Montealegre se mostró confiado en que existan los votos suficientes para conservar la diputación de Bolaños Davis, cuya inscripción y elección invalidó el Consejo Supremo Electoral, CSE. La Corte Suprema de Justicia, CSJ, resolvió dejar sin lugar un “recurso innominado”, ratificando lo actuado por el Poder Electoral.



“El verdadero representante del pueblo soberano en la Asamblea Nacional es el plenario, que tiene facultad para introducir cambios en el orden del día y de introducir cambios en la agenda parlamentaria”, afirmó Montealegre.



El presidente de ALN negó que su alianza tenga interés en la destitución de Bolaños Davis, pero explicó que de no haber remedio en esta situación, la curul será ocupada por su suplente Stanford Cash.