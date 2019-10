El diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, considera que quien debería ocupar el escaño vacante de Alejandro Bolaños Davis es la presidenta del Partido Conservador (PC), Azalia Avilés.



Conforme a la lista de candidatos a diputados nacionales de la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador (ALN-PC), Avilés ocupó el puesto número seis, dos posiciones menos que Bolaños Davis, por lo que, según Pallais, ella debería subir de puesto y ocupar la curul.



“Si el Consejo Supremo Electoral declaró inexistente la inscripción, la elección y la proclamación del diputado Alejandro Bolaños Davis, lo lógico es que ese espacio lo ocupe el siguiente de la lista de ALN (Indalecio Rodríguez); y el otro que estaría detrás (Azalia Avilés) fuera el electo, y lo que hubiera resultado es que fue electo, pero no proclamado”, explicó Pallais.



Agregó que “la misma Constitución establece que el suplente sustituye al propietario cuando éste deje de ser diputado, pero siguiendo la ficción legal que el Consejo Supremo Electoral ha establecido, el suplente Stanford Cash no podría suplir a Alejandro Bolaños Davis, porque Alejandro Bolaños Davis nunca fue diputado”.



En una explicación un tanto complicada, Pallais terminó asegurando que al ocupar Avilés la curul vacante de Bolaños Davis, el suplente de Avilés no sería Cash; y Cash pasaría a ser suplente del diputado Indalecio Rodríguez, pero no explicó en qué situación quedaría el actual suplente de este último, Armodio Antonio Mendieta Sánchez.



“Siguiendo la ficción jurídica y los argumentos del Consejo Supremo ella (Avilés) fue electa, pero no proclamada. Siguiendo la misma lógica del Consejo, Stanford Cash seguiría siendo el suplente de la posición cuarta; Indalecio Rodríguez sería el electo en la posición cuarta y la diputada Azalia Avilés sería la electa en la posición quinta”, explicó Pallais.