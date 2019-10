La diplomacia multiforme del Vaticano

El Papa, guía supremo de una religión que cuenta con 1.100 millones de fieles en todo el mundo, es también el jefe de un Estado soberano, la Santa Sede, reconocida por la comunidad internacional y caracterizada por una diplomacia multiforme.



Gracias a su estatuto particular de "sujeto del derecho internacional", la Santa Sede es la única institución religiosa que está representada ante la Organización de Naciones Unidas y otras entidades internacionales.



En la ONU, como observador permanente, ha sido designado monseñor Celestino Migliore, un veterano diplomático, quien interviene con frecuencia y hace sentir la voz del Papa sobre temas como la dignidad humana y la dimensión espiritual de la persona.



El primer Papa que entró a la sede de la ONU de Nueva York fue Pablo VI en 1964, luego Juan Pablo II, en 1979 y 1995.



Algunas organizaciones no gubernamentales han criticado los privilegios otorgados a la Santa Sede por la ONU.



En particular, han denunciado el papel preponderante concedido al Vaticano en la conferencia sobre la población en El Cairo en 1994, cuando lideró la batalla contra el aborto en el mundo, y en el encuentro internacional celebrado al año siguiente en Pekín consagrado a la condición de la mujer.



La Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con 176 países y cuenta con una misión ante la Autoridad Palestina.



El último país que se acreditó ante el Vaticano fue Arabia Saudita en mayo de 2007.



La Santa Sede rompió relaciones diplomáticas con China en 1951 (dos años después de la llegada de los comunistas al poder) y en los últimos años trabaja por un acercamiento con Pekín, sin lograrlo.



Los nuncios apostólicos equivalen a los embajadores y defienden y representan los intereses de las comunidades cristianas en los países adonde son enviados.



Numerosos países, sobre todo aquellos con una fuerte tradición católica, cuentan con una representación diplomática en el Vaticano, que exige el cumplimiento de normas protocolarias muy estrictas.



La presencia de misioneros y religiosos en todo el mundo constituye una red de información única para el Vaticano, que ha mediado con éxito en algunos conflictos internacionales, entre ellos el que opuso a Argentina y Chile por el canal de Beagle en 1978.