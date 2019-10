Dieta para bajar hipertensión previene infartos

Un extenso estudio ofrece la evidencia más contundente hasta ahora de que una dieta recomendada por el gobierno para disminuir la presión sanguínea puede salvar a la gente de ataques cardiacos y accidentes vasculares cerebrales.



Investigadores dieron seguimiento a más de 88.000 mujeres saludables durante casi 25 años. Examinaron sus preferencias alimenticias y observaron cuántas de ellas tuvieron ataques cardiacos y embolias cerebrales.



Quienes obtuvieron mejores resultados habían tenido hábitos alimenticios similares a los recomendados por el gobierno para controlar la hipertensión arterial.



El plan, llamado dieta DASH, favorece el consumo de frutas, vegetales, cereales enteros, leche baja en grasa y proteína vegetal en lugar de consumo de carne.



Las mujeres con esos hábitos alimenticios tuvieron 24% menos probabilidades de padecer un ataque cardiaco y 18% menos posibilidades de sufrir un accidente vascular cerebral que las mujeres con dietas más típicamente estadounidenses.



Esas cifras son reducciones significativas, ya que esas enfermedades son muy comunes. Aproximadamente dos de cada cinco mujeres estadounidenses de 50 años desarrollarán con el tiempo enfermedades cardiovasculares, dentro de las que se encuentran los ataques cardiacos, embolias y derrames cerebrales.



Las mujeres en el estudio tenían entre 35 y 58 años cuando éste comenzó en 1980.



Investigaciones previas habían mostrado que este tipo de dieta puede ayudar a evitar la hipertensión y el colesterol elevado, los cuales pueden ocasionar ataques cardiacos.



El nuevo estudio aparece en la edición del lunes de la revista Archives of Internal Medicine.



La gente podría pensar, ''yo no tengo hipertensión arterial, así que no tengo que seguirla (la dieta)'', dijo la investigadora de la Universidad Simmons Teresa Fung, autora que encabezó el estudio. Sin embargo, los resultados sugieren que ''incluso la gente sana debería adoptarla'', agregó.



Apoximadamente 15.000 mujeres en la investigación tenían dietas que se asemejaban mucho a la dieta para disminuir la presión sanguínea. Comían aproximadamente el doble de fruta, vegetales y cereales que las casi 18.000 mujeres cuya dieta estaba más cercana a los hábitos típicos estadounidenses de alimentación.



Aunque el estudio sólo observó a mujeres, Fung señaló que los hombres probablemente puedan obtener beneficios similares si siguen la dieta.