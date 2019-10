Microsoft contrata firma de cabilderos para adquirir Yahoo

Microsoft Corporation aún no ha convencido a Yahoo Inc. de que acepte una adquisición amistosa, pero la empresa de software ya ha comenzado a contratar cabilderos para ayudar a convencer a reguladores de la industria que se concrete el acuerdo, inclusive si es hostil.



Microsoft contrató recientemente a la firma de cabilderos Bryan Cave Strategies LLC para que realice gestiones ante el gobierno federal a fin de comprar Yahoo, en un acuerdo que oscilaría en los 40.000 millones de dólares.



La firma divulgó la información en un formulario presentado online el martes ante la oficina de registros públicos del Senado de Estados Unidos.



En febrero, Microsoft anunció una oferta --no solicitada-- de 31 dólares por acción de Yahoo, esto es, más de 40.000 millones de dólares. Yahoo, con sede en Sunnyvale, California, y que se halla en condiciones económicas no muy óptimas, rechazó la oferta inicial y está buscando alternativas. Una de las opciones es una alianza experimental de publicidad con Google Inc. que podría derivar en una sociedad a largo plazo. Otra posibilidad es combinar sus operaciones con las de AOL, de Time Warner Inc.



Yahoo no ha divulgado si contrató asesores externos para analizar o frustrar la propuesta de Microsoft. Pero Google, que también se opone al acuerdo, hizo consultas con Franklin Square Group LLC, para que le brinde ayuda ''en asuntos de competencia en la industria de la internet'', según un formulario divulgado por la organización.