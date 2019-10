La comisión especial de la Asamblea Nacional que investiga el Caso Tola recomendará el procesamiento judicial del ex diputado sandinista Gerardo Miranda por el presunto delito de extorsión en contra del empresario nicaragüense Armel González, socio del proyecto turístico Arenas Bay.



El presidente de la comisión legislativa, José Pallais, presentó a los demás miembros un proyecto de informe en el cual considera que existen suficientes pruebas para enjuiciar a Miranda, no así al contralor suplente sandinista, Vicente Chávez, sobre quien Pallais únicamente encontró “indicios, pero no pruebas” de su participación.



“Sobre Vicente Chávez considero que hay indicios, pero no pruebas (de su participación en la presunta extorsión), por eso estamos recomendando a la Fiscalía General de la República profundizar sobre esos indicios”, señaló.

Lenín fuera, y González inocente

En la propuesta de informe, el ex director general de la Seguridad del Estado, Lenín Cerna Juárez, ni siquiera es mencionado; mientras que el empresario Armel González es exonerado de cualquier responsabilidad, luego de que fue acusado de adquirir ilegalmente las tierras costeras donde se ubica proyecto turístico Arenas Bay.



“No encontramos ninguna falsedad en la forma de adquisición de las tierras que dio origen al conflicto entre la familia González-Bolaños y la Cooperativa ‘Pedro Joaquín Chamorro’, así que no hay ninguna recomendación sobre Armel González”, señaló Pallais.

Castro pide equidad, pero admite

Por su parte, el diputado sandinista Edwin Castro desconoce la propuesta de informe, sin embargo, considera que debería ser equitativo, en el sentido de que si bien Gerardo Miranda cometió un ilícito, también lo habría cometido Armel González.



En todo caso, el próximo jueves los miembros de la comisión se reunirán para llegar a un consenso y emitir el informe oficial, pues también existe otra propuesta en la que se recomienda enjuiciar al empresario nicaragüense.



El diputado Adolfo Martínez Cole, miembro de la comisión especial, dijo que estudiarán ambas propuestas y luego emitirán un informe de consenso.