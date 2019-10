El vicecanciller de Nicaragua, Manuel Coronel Kautz, destacó hoy el "gran potencial financiero" que existe en Europa para Centroamérica, que se puede aprovechar como uno de los aspectos favorables de un acuerdo de asociación entre las dos regiones.



El alto cargo participó hoy en una rueda de prensa ofrecida por la jefa de la misión de la Comisión Europea para Centroamérica y Panamá, Francesca Mosca, para abordar los resultados de la primera ronda de negociaciones que se efectuó en Costa Rica la semana pasada sobre un acuerdo de asociación entre los dos bloques.



Coronel Kautz dijo que hay posibilidades de crear un fondo común económico y financiero, al cual los países de esta zona puedan obtener créditos que ahora no se tienen.



"Ese es un potencial enorme y en la medida que vayamos avanzando en las negociaciones, vamos ir encontrando formas de como resolver (el tema de las asimetrías) entre los países centroamericanos y de región a región", resaltó el vicecanciller.



Señaló que Europa es una región mucho más integrada en materia de integración y apuntó que Centroamérica, en la medida que avance en este proceso regional, la integración se irá consolidando.



Sostuvo que para esto hay que consolidar la unión aduanera y también ponerse de acuerdo en las implicaciones de este proceso para lo cual hay una voluntad política de avanzar en este tema y que se verá cómo se logra eso porque estos son procesos y no actos.



La viceministra nicaragüense de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Verónica Rojas, dijo que en la primera ronda de negociaciones no se dieron a conocer las estrategias, porque fue de acercamiento. Enfatizó que en Centroamérica "estamos muy claros de lo que demandamos de Europa, y qué le ofrecemos a Europa".



Definir las estrategias



Anotó que en la medida que se produzcan las otras rondas de negociaciones se apreciarán los avances en materia de estrategias. "Entre ronda y ronda hay preparación a nivel de Centroamérica y también un proceso de consultas con diferentes sectores a escala nacional en cada país para definir las estrategias", dijo Rojas.



El Mific y la Cancillería iniciarán a finales de esta semana la convocatoria a sectores y grupos de interés para estas consultas que tiene que ver con aranceles específicos relacionados con el problema del acceso del banano, de la carne y el café al mercado europeo en las mejores condiciones, "que son nuestros principales productos de exportación".



"Les aseguramos que estamos trabajando en función de una táctica comercial adecuada y sobre esto hay suficiente información y tenemos el compromiso de mejorar nuestra preparación para las negociaciones", insistió Rojas.



Europa abierta a negociación



La embajadora Francesca Mosca, por su lado, declaró que Europa está "abierta a la negociación sobre cualquier producto sensible de Centroamérica".



"Si nosotros hemos venido ayudando a esta región por mas de 20 años para apoyar su pacificación, desarrollo sostenible y cohesión social, no vamos con un acuerdo de asociación a poner todo esto en riesgo", añadió Mosca.



El vicecanciller Coronel Kautz a su vez señaló que en el entendimiento que se busca con Europa "hay un salto de calidad, es superior a lo que se ha hecho y tiene un carácter de región a región y ese es un salto que no se había dado".



Está previsto que la segunda ronda de negociaciones sobre este acuerdo de asociación se efectuará en Bruselas en febrero del próximo año.