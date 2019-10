Magistrado Sergio Cuarezma responde a nuestros cibernautas

01 Mayo 2008 |

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Sergio Cuarezma Terán asistió al diálogo: "Más allá de la Agenda", que promueve la Sección de Política de EL NUEVO DIARIO, donde compartió varios temas de interés nacional.



El magistrado expresó su interés en realizar un trabajo diferente desde la CSJ, ya que se debe trabajar mucho para lograr su institucionalidad.



También respondió a cada una de las preguntas que nuestros ciberlectores hicieron a través de elnuevodiario.com.ni







1. Dr y Magistrado:

Que piensa usted del fallo de los 2 magistrados que entregaron los cayos en el Caribe a un extranjero. No me conteste diciendo que tiene que leer la sentencia para poder opinar o que no puede opinar porque el caso puede llegar donde usted. ¿Las islas en los mares y lagos son o no del Estado? Como quedan las isletas de Granada donde hasta funcionarios sandinistas, liberales y dueños de medios tienen isletas con escrituras. Puede el Estado sacarlos de las islas y disponer de ellas. Como han hecho para inscribir escrituras sobre la isla de Ometepe?





2. Dr, Cuarezma, soy ex empleado de la empresa Administradora del Aeropuerto, desde hace dos años, esa empresa recurrió de amparo ante un juicio laboral ganado por mi. Esa es mi liquidación de años de trabajo. Es muy ingrato de parte del sistema judicial que después de tanto tiempo no hayan resuelto esa recurso, que hasta ýo creo me favorece. Puede usted hacer algo para que me resuelvan ese caso. Acutalmente estoy desempleado y esa empresa recurrió de amparo sólo para ver si me doy por vencido y acepto lo que ellos me quieren pagar.





3. Dr. Cuarezma, esta es una oportunidad para que todos aquellas personas que nos preocupamos por Nicaragua solo quiero hacer dos preguntas:1) Dr. Cuarezma si ustedes están en igual condicion para defender el Estado de derecho, por que el FSLN siempre los arrincona a la humillación. 2) Como Corte Suprema por qué no pasan una ordenansa a la Asamblea para que sean elejidos por el pueblo basados en una lista que pasen los partidos con la hoja de vida de cada uno de ustedes. Gracias......





4. Magistrado. Buenos días. Sólo quiero saber su opinión. En los casos de despojos que ha hecho el Juez de Granada Róger Pérez es posible recuperar los bienes perdidos en el juzgado por actos de corrupción de dicho Juez o el despojante que se apoyó en el juez corrupto puede argumentar que mi caso ya es Juzgado y no puede reabrirse?



En mi caso el corrupto juez ordenó a la secretaria también corrupta que pusiera que no dió con la casa que señalé para que me enviaran los papeles de notificación y resulta que se me notificó en el pizarron de avisos donde hay miles de cedula judicial pegadas. Esa fue una jugada sucia porque la casa que señalé existe y siempre hay personas en la casa. Mi abogado me dice que no hay nada qué hacer mas que quejarme a la Corte Suprema, pero con esa queja puedo recuperar mi casa que ya fue subastada a favor de una usurafinanciera? Gracias por sus consejos.





5. ¿ No les da pena que dos tipos tan bajos como lo son Daniel y Arnoldo,los manipulen como manipular marionetas? ¿Que dicen sus hijos cuando lo ven a la cara, al saber que ud. es participe de una de las instituciones más corruptas en Nicaragua? ¿Como la historia los va a catalogar en 20 años?



6. Sr. Cuarezma, no dudo que usted tenga capacidad para el puesto de magistrado, pero realmente lo que se percibe es que no tiene carácter y fuerza para darle el valor, respeto y dignidad a la honarable Corte Suprema de Justicia, así como los otros magistrados ocupan los puestos, como cualquier mercader vendiendo su producto al mejor postor o para beneficiar a su patrones. Realmente la justicia no es para los justos sino para los corruptos mismos que le dieron es puesto como magistrado a usted y a muchos en el sistema judicial de mi pobre Nicaragua.





7. Sr. Cuarezma ya que de Magistrado se tiene que ganar ese título por respeto al pueblo de Nicaragua, cree usted que realmente tenemos una Corte Suprema de Justicia, y si es para interpretar leyes, porque permiten que grupos como los CPC tengan un rango distinto a cualquier otra organizacion o grupo en el país, me podría explicar que diferencia hacen para que esta organización reciba fondos, y otras prebendas del erario nacional ?





8. Magistrado Cuarezma: En reportaje de END se denunciaron muchísimos casos del Juez de Granada Licenciado Róger Pérez, así como del juez de Tipitapa, si ya están 8 votos para destituirlos por qué su voto no es el número 9, o es que está esperando alguna señal para hacerlo? Tiene usted total independencia para tomar decisiones o espera los lineamientos del partido? Usted anunció que iba a destapar la olla de la Corte Suprema. Será cuando escupa la lora? Por favor conteste con claridad si es que puede hacerlo. No use lenguaje dual. Si a como dice es mejor luchar desde adentro, que espera para hacerlo? Hasta el momento solo se le oye usar frases bonitas y comprensibles solo para ciertas élites. Vamos Dr Cuarezma, demuestre de qué fibra está usted hecho.



9. Sr. Magistrado Sergio Cuarezma, sabido es por toda la nación que la Corte Suprema de Justicia bien puede ser llamada la Corte de la Corrupción o , La Corte de la Injusticia. Mi pregunta es la siguiente: Usted en sus hombros, carga la ley de la tierra. Que conflictos de moralidad e integridad hay en su alma cuando usted mira toda esa injusticia que proviene de esa institución que usted representa?



10. Dr. Cuarezma (no siento correcto decirle Honorable Magistrado); considera ud. que la renovación o renuncia de los miembros de la Corte del Gobierno de Justicia (no Corte Suprema de Justicia), seria un acto de patriotismo para que lleguen nuevos elementos que fuesen electos popularmente y le regresen el término "Honorable", a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, o cree que favorecen más al país quedándose vergonzozamente en sus puestos.







11. Usted tiene cara de gente decente, pero después de muchos años viéndolo actuar creo que debería hacer una reflexión si es mejor heredar a sus hijos un nombre limpio de gente honrada honesta o venderse a su patrón que le ordene procesar deciciones en contra el pueblo, ya que usted trabaja para satisfacción de un caudillo inmoral y no para el pueblo que le paga su sueldo.





12. Estimado Dr. Es correcto que la CSJ y nuestros diputados aprueben una ley antifraude de Energía, institucionalizando el robo en todos aquellos que roben menos de 500 KW, la acción de robar es tomar el mal ajeno, decía mi abuela, ladrón es hasta el que se copia de la tarea del otro. Para mí es un acto terrorista corromper la Constitución de la República con este tipo de leyes para proteger una transnacional.



13. Buenas Tardes Sergio, usted relativamente es joven a la par del resto de magistrados de C. S.J que ya de hecho pasan los 50 años y algunos andan en más de 60, hago este señalamiento porque quiero dirigir mi pregunta en el sentido siguiente:



¿Por qué habiendo tanto joven (entre 35 y 45 años) en Nicaragua y con mucho talento y sin estar quemados, todos ustedes los magistrados por honor a Nicaragua no ponen su renuncia y le limpian la cara a ese poder del estado que esta tan desgastado y entredicho (todos ustedes están señalados que han sido bendecidos por los 2 caudillos de este país según su partido), Ya que nadie se ha ganado decentemente el puesto que ostentan? y para muestras le señalo a la señora Méndez que llegó como carreta en bajada a ser magistrada y se dice que usted obtuvo el puesto de magistrado por que su esposa le dio a Aemán parte de su libertad y digo parte por que Alemán no puede salir del País porque esta circulado.





14. Porqué si son electos por el pueblo se mueven con los intereses del partido que los puso en la institución, esto causa inestabilidad en la Corte y deficiencia en el poder judicial, cuál sería la solución Dr.Cuarezma?





15. La libertad de prensa comienza por publicar las diversas opiniones. Doctor Cuarezma, usted y su esposa fueron puesto producto del pacto Alemán Oortega, cual es su comentario con relación a libertad del asesino del periodista Carlos Guadamuz, Es la Corte Suprema de Justicia confiable cuando un magistrado se roba seiscientos mil dolares. Gracias





16. Magistrado Cuarezma: Usted es de una familia prominente y con muy buena posición. Tiene su capital y tiene un buen salario, usted no necesita de los millones del ex presidente Alemán, entonces por qué no se independiza de él? Haría un mejor papel si actúa conforme a la Ley y no conforme a los mandados de otra persona, no cree usted?



17. No se si lo queras publicar o no.. Pero es importante cuestionar la independecia de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es la instancia que puede cambiar muchas cosas en el país. Y si no publicas las preguntas, aunque parezcan ofensivas, que se hacen referente a la independencia de la instancia de nada sirve el foro. El foro es para encontrar una salida a todo este desorden en que nos ha metido el pacto y todos sus actores, entonces porque no ser directos para hacer las preguntas. Honorable Magistrado Cuarezma porque usted como Magistrado tiene una tendencia a ver la ley dentro de un marco partidario o sigiendo las instrucciones de alguien que esta fuera de ley rompiendo asi el marco juridico que debe prevalecer en un estado de derecho?



Honorable Magistrado Cuarezma usted entiende que el poder judicial es un poder independiente, porque usted y los demas magistrados han hecho de la Corte Suprema de Justicia un organismo viciado que esta al servicio de interese partidarios que no hacen ningun bien a Nicaragua?

Usted puede pasar como procer a la hsitoria de Nicaragua o como alguin que no tuvo relevancia, eso esta en sus manos.





20. Estimado Doctor Cuarezma una de los temas importantes para el poder judicial es la carrera judicial, que nivel de prioridad tiene este tema para los magistrado de este suprema tribunal en virtud de mejorar la imagen que se tienen ante los organismo no gubernamentale y promover la reglementacion de esta ley.







21. Honorable Dr. Cuaresma:

Hace unos años atras, en una edicion de El Nuevo Diaro usted habla acerca de la inembargabilidad de los bienes del estado, sin embargo hay jueces que dicen que mediante una comunicacion de la corte de 1984 se les envio un listado de bienes que son embargables aun siendo del estado o de las Alcaldías. En este sentido quisiera que me aclarara y abordara el tema en cuestión, ya que a la Alcaldía de Masatepe se le embargaron dos motocicletas en un juicio ya que segun el juez son bienes particulares de la municipalidad y por lo tanto pueden ser embargados pues no son publicos. (Arto.42 ley 40)





22. Hola Magistrado tengo dos preguntas para usted con el respeto que todavía se merece y afirmo ésto porque son pocos los magistrados que gozan del respeto de los ciudadanos nicaragüenses.



1.-) ¿Aunque escucho mucho al señor Arnoldo Alemán hablar bien de usted, me pregunto si siempre usted ejercerá justicia con su propia conciencia y apegado a derecho y no por señas de Alemán por haberle dado su venia.



2.-) ¿ Por qué en el momento que recibió la amenaza de sus colegas Frentistas dentro de la CSJ no lo denunció, le sugiero no hagas denuncias extemporáneas más cuando son amenazas de muerte porque no le podría dar tiempo?