Apple acuerda descarga de películas en iTunes con los grandes estudios

Apple anunció tener acuerdos con los estudios de Hollywood para que películas de éxito estén disponibles para iPods y iPhones a través de su tienda en línea iTunes, tan pronto como los filmes se estrenen en DVD.



Las películas disponibles en iTunes en Estados Unidos esta semana, gracias a los acuerdos, incluyen a las ganadores del Oscar "Juno" y "There Will Be Blood."



"Estamos encantados de traer a los clientes de la tienda iTunes nuevas películas para la compra en el mismo día de su estreno en DVD", dijo el vicepresidente de iTunes Eddy Cue.



"Creemos que a los aficionados a las películas les encantará poder comprar sus favoritas a los grandes (estudios) y a los estudios independientes", añadió Cue.



La lista de estudios que firmó con iTunes incluye, según Apple, a 20th Century Fox, Walt Disney, Warner Brothers, Paramount Pictures, Universal Studios Home Entertainment, y Sony Pictures Entertainment.



Los filmes descargados de iTunes pueden visionarse en iPhones, iPods con función de video, ordenadores personales y televisores conectados a los servicios de Apple TV.



La descarga de nuevos títulos costará 14,99 dólares y la de viejos títulos ofrecidos en el catálogo de iTunes 9,99 dólares, informó Apple.



ITunes alquila además los estrenos más recientes por 3,99 dólares.



Esta nueva característica de iTunes compite con ofertas similares de la gran cadena estadounidense de alquiler de películas Blockbuster y con la firma de internet CinemaNow.