Paulina Rubio crea fragancia femenina

Paulina Rubio reveló el miércoles a la AP que está por lanzar un perfume muy personal cuya creación la tiene ''desarrollando los cinco sentidos a mil por mil''.



''Creo que los cinco sentidos para mí son vitales'', declaró la Chica Dorada en entrevista telefónica desde Miami.



''Ya llevo muchos meses trabajando con los químicos de Oracle Beauty Brands, que me han dado la libertad de buscar un aroma que con el tiempo se quede impregnado en tu piel, que tu cuerpo le dé esa personalidad única, ese toque, ese olor final''.



La estrella pop mexicana adelantó que el lanzamiento será mundial y que coincidirá con el de su nuevo disco, en el que trabaja con el compositor colombiano Estéfano y que también ''tiene mucho que ver con mis cinco sentidos''. Ambos saldrían entre septiembre y octubre.



En principio, presentaría la fragancia en Estados Unidos, México y España, pero afirmó que llegará simultáneamente a todos los países donde se escucha su música.



Intérprete de éxitos como ''Yo no soy esa mujer, ''Te daría mi vida'', ''Mío'' y ''Sólo por ti'', Rubio dijo que con este nuevo proyecto desea expresar ''libertad''.



''Soy una mujer muy segura, muy comprometida, cosmopolita, y a la vez me importan mucho los elementos naturales, el fuego, la madera, el viento... Este perfume es una extensión de mí'', expresó.



Preguntada a qué olería: ''A una mujer que sabe lo que quiere y que tiene una unión con la naturaleza... Una mujer que se sabe mover por aeropuertos, por ciudades, pero que puede llegar con este perfume al campo y no sentirse fuera de lugar''.



La idea, explicó, responde a su gusto por mezclar aromas de distintos rincones del mundo en busca de uno personal que sea único.



''Yo misma me voy mezclando diferentes esencias, especies, aceites que vas comprando en capitales como Estambul, París, México, donde tienen esencias muy exquisitas. Trato de mezclar una que huela a mí''.



Dijo que los últimos meses ha trabajado arduamente para encontrar ese aroma que pueda jugar con el mundo de la gran metrópolis y el campo, la playa, la naturaleza en general.



El frasco tendrá un diseño cuadrado arquitectónico ''tan bonito que lo quieres tener sobre tu mesa, tu tocador, tu escritorio, no en una gaveta'', dijo con orgullo. ''Es un artículo de súper lujo''.



La ex Timbiriche de 36 años, con casi 30 de trayectoria artística, ha vendido más de 16 millones de discos y ganado múltiples reconocimientos que incluyen un Latin Grammy y un premio Billboard.



''Una mujer juega muchos papeles muy importantes en la sociedad, sobre todo en la familia'', concluyó. ''Mi perfume tiene una identidad propia''.