Economista ofrece asesoría gratuita a Ortega

El economista Néstor Avendaño refutó los señalamientos que el presidente Ortega le hizo a él y a otros economistas del país, en el sentido de que mucho hablan, pero no presentan soluciones para los temas que preocupan al país, como es el caso de la deuda interna.



“Yo quisiera que esos sabios me dijeran cómo hacer acabando con esto, no pagando esta deuda inmoral, que es una deuda inmoral que por principio yo la condeno, que me digan cómo hacer para mejorar las condiciones del sector salud, del pueblo pobre…”, dijo entre otras cosas el Presidente, en alusión a las propuestas que economistas independientes hacen en los medios de comunicación.



Avendaño dijo que las palabras de Ortega demuestran que o no mira las noticias o sus colaboradores no le informan bien de lo que ocurre en el país.



Agregó que sí se han presentado diversas propuestas y recordó que una de ellas es llevar acabo una gestión de cobro para recuperar el Impuesto sobre la Renta que el sector financiero no pagó correctamente por varios años, recursos que pueden ser utilizados para la reconstrucción.



Lo instó también a que invite al Poder Judicial a que resuelva rápidamente el caso de los Cenis, para determinar si de una vez por todas se debe pagar o no esa deuda que consideró “inmoral”.



Avendaño dijo que muchas veces han explicado en público algunas recomendaciones como es la necesidad de realizar una renegociación soberana de la deuda interna.



Dijo que tanto él como Julio Francisco Báez, Adolfo Acevedo, Sergio Santamaría y otros expertos en temas económicos y fiscales, están dispuestos a contribuir sin cobrar un centavo, para explicarle al presidente Ortega en detalle las diferentes propuestas.



“Dejo a la decisión del Presidente que nos invite, para exponerle las posibles soluciones a temas como el de los Cenis, que hemos venido abordando desde de hace cinco años”, apuntó.



El economista dijo que en el programa económico que el gobierno suscribió con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el tema del gasto de reducción en pobreza, hay un compromiso de brindar un informe detallado del uso transparente del alivio de la deuda externa y si hubiera decisión política se observaría que “no hay recursos para pagar la onerosa e ilícita deuda interna de los Cenis”.