"Aun hay suficiente grano de arroz en el país"

Autoridades del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), no tomarán medidas para evitar las exportaciones de arroz, a pesar que el país es deficitario en producción para el consumo nacional.



Es por ello que Orlando Solórzano Ministro de Comercio dijo que todavía no preocupan las exportaciones, pues asegura hay suficiente grano para mantener el abastecimiento a la población y se están tomando medidas para el comercio de lo exportadores.



Actualmente la libra de arroz se compra entre 10 y 12 córdobas.Para mantener estable el precio y evitar se dispare, el MIFIC mantiene calculado el contingente que se importa para igualmente, no afectar a los productores nacionales en cuánto a sus ganancias.