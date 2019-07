Argentina va con todo

BUENOS AIRES, ARGENTINA |

| 17 Noviembre 2007 |

11:59 a.m. |

AFP





Argentina desenvainará al mismo tiempo sus mejores espadas, con tres hombres en el ataque, entre ellos el estelar Lionel Messi, pero Bolivia dijo no temerle al duro desafío que debe afrontar hoy sábado por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de fútbol Sudáfrica-2010.



El DT argentino Alfio 'Coco' Basile ha decidido jugarle a la escuadra verde del altiplano con tres cañoneros, pero aún no se pudo definir cuáles serán los socios ofensivos de Messi (FC, Barcelona) en el legendario estadio Monumental.



Se considera segura la presencia de Carlos Tevez (Manchester United, Inglaterra), pero el tercero en discordia estará entre Hernán Crespo (Inter, Italia), que sufrió una contractura muscular en un adiestramiento, y Sergio 'Kun' Aguero (Atlético Madrid, España).



En cualquier caso es una delantera por lo menos digna de respeto, pero el volante Limberg Gutiérrez (Blooming) declaró en Buenos Aires que "a la Argentina no le tenemos miedo. Yo sólo le tengo miedo a la muerte".



"Queremos revertir el mal paso inicial", había declarado sobre el encuentro el seleccionador boliviano, Erwin 'Platini' Sánchez, al aludir a la goleada que le asestó Uruguay 5-0 en Montevideo y el pálido empate sin goles frente a Colombia en La Paz.



La ilusión de los bolivianos sería, entonces, salir ilesos con un empate o conseguir un triunfo histórico, que jamás pudieron celebrar de visitantes frente a Argentina.



Los albicelestes, en cambio, con una cosecha ideal de seis puntos en dos encuentros, fruto de sendas victorias por 2-0 ante Chile y Venezuela, saldrán a la cancha con ánimo de liquidar el pleito.



La variante de los tres delanteros ha forzado a Basile a desplegar sólo dos volantes de contención y arranque, como serán Javier Mascherano (Liverpool, Inglaterra) y Esteban 'Cuchu' Cambiasso (Inter, Italia), con Juan Román Riquelme (Villarreal, España) como timonel, en vías de recuperarse de un estado gripal.



Otro cambio forzoso será la entrada como lateral izquierdo de Nicolás Burdisso (Inter, Italia), en lugar del lesionado Gabriel Heinze (Real Madrid, España).



Por su parte, las selecciones de futbol de Paraguay y Ecuador se enfrentarán en el Estadio de los Defensores del Chaco, que tendrá a dos equipos con diferentes campañas en lo poco que se ha jugado de esta competencia. Paraguay acumuló en dos cotejos cuatro puntos (un empate y una victoria) y Ecuador no logra ninguno.



Colombia y Venezuela se miden en Bogotá, en un duelo con sabor a revancha para los cafeteros, que en los últimos años debieron beber varios tragos amargos por cuenta de la vinotinto.



Los venezolanos no pierden con Colombia en eliminatorias desde el 4 de junio de 2000 (en el camino hacia Corea del Sur y Japón-2002), cuando cayeron 3-0 en Bogotá.