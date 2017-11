La dedicación y la fuerza acompañan a un nicaragüense en su afán de coleccionar cientos de réplicas de los personajes, naves espaciales y alienígenas de la saga estadounidense "La Guerra de las Galaxias", un filme que transporta a sus seguidores a otros planetas con multitudes de héroes y villanos que luchan por sus vidas.

Con medio siglo de edad encima, el coleccionista, fanático del cine y de "Star Wars", Rafael Eugenio Lara, tiene en su casa, en Managua, más de medio millar de piezas, entre grandes y pequeñas, de la historia galáctica que ya alcanzó las cuatro décadas desde la primera película de la saga.

"Tengo unos 20 años de coleccionar. Comencé con la figura Gamorrean Guard, por bonito y barato, y entonces fui agarrando más piezas", comenta a Acan-Efe Lara, un hombre moreno, delgado, de baja estatura y con el pelo blanco por los años.

El cinéfilo nicaragüense tiene en su colección desde rompecabezas con cientos de piezas, afiches, cascos de Darth Vader o réplicas de las tropas de asalto del Imperio Galáctico, hasta personajes principales bastante asemejados a los de las películas, con accesorios intercambiables para simular más realismo, de acuerdo con Lara.

Según el coleccionista, el 80 % de las figuras que tiene las ha encontrando en los mercados populares o en tiendas que venden objetos de segundo uso con precios realmente "baratos".

"Uno se distrae, se entretiene, se emociona cuando encuentra piezas que no tenía. A veces las piezas que busco son más difíciles (de encontrar), unas que solo aparecen segundos en las películas", añade.

La mayoría de las 700 piezas de su colección, miden entre 7 y 10 centímetros de alto, siendo solamente de las películas de la saga, sin meter las series animadas, porque "no me llaman mucho la atención".

Tras ordenar a su ejército galáctico y acomodar a la princesa Leia Organa de Alderaan, comenta que han surgido más coleccionistas en el país centroamericano, por lo que se instauró una Asociación de Coleccionistas de Nicaragua, de la que forma parte y que le ha permitido participar en ferias y exposiciones junto con otros aficionados que agrupan objetos de diversas categorías.

Este hombre relata que "siempre ha estado rodeado de esa magia de la cinematografía" y del coleccionismo, pues cuando era joven, su padre era proyector en un antiguo cine en Managua que quedaba a pocos metros de su casa y aprovechaba para ver las películas gratis, además de amigos cercanos a su familia que también fueron coleccionistas.

Lara inició recolectando afiches de cualquier tipo de películas que ya había visto, y llegó a tener hasta 20.000, pero los perdió en una lluvia torrencial que inundó su casa, contó con tristeza.

Sin embargo, después se entusiasmaría por la saga de "Star Wars", porque en ella "lograron captar la atención con una aventura bastante sencilla, con su parte de romance", además de "las escenas de batallas, el tipo de personajes, son muy diferentes", sostuvo.

Pero al fanático de las historias galácticas no solo le gusta coleccionar, su otro entusiasmo es el periodismo.

Se inició desde hace unos 20 años en la profesión como crítico de cine en uno de los dos medios más importantes y de mayor circulación en Nicaragua, y ahora se desarrolla en el área de derechos humanos, siempre en el mismo sitio.

Lara reconoce que al igual que él, millones de personas en todo el mundo son fanáticas del filme espacial, que les traerá más momentos de emoción cuando se estrene el próximo diciembre la película "Star Wars: The Last Jedi", la octava de la saga, al margen de filmes derivados del universo de George Lucas como "Rogue One" (2016).