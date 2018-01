Productoras buscan nuevas series latinas en inglés para Estados Unidos

Tras el éxito de "Jane the Virgin" y "One Day at the Time", las productoras de televisión de EE.UU. abren sus puertas a series centradas en latinos con proyectos tan diversos como una nueva versión de la serie "Party of Five", una inspirada en la cantante Selena Quintanilla o la comedia "Dr. Illegal".

"El mundo del entretenimiento está más abierto e interesado que nunca en los proyectos latinos", aseguró a Efe Jaime Dávila, presidente de Campanario Entertainment, la productora que desarrolla un piloto para la cadena ABC con la familia de la famosa cantante texana.

"Es algo que venía pasando, pero que se incrementó en notablemente en el último año", aseguró.

La demanda por historias de latinos ha encontrado diferentes tipos de respuestas, como series dramáticas originales como la de Campanario, nuevas versiones de series exitosas en el pasado como "Party of Five", popular en los años 90, o adaptaciones de programas que han funcionado en otros mercados como la alemana "Dr. Ilegal".

"Party of Five", que lanzó las carreras de Mathew Fox, Neve Campbell y Jennifer Love-Hewitt, contó por seis temporadas la historia de cinco hermanos huérfanos. En la versión que se preparan los productores originales, los hermanos Buendía perdieron a sus padres porque fueron deportados.

"Dr. Ilegal" mira con humor los obstáculos que encuentra un médico quien llega a Alemania como refugiado y busca que se le revalide el título para poder ejercer su profesión y dar a su familia una vida digna.

En la versión latina, desarrollada por la productora de la actriz de "Jane the Virgin" Gina Rodríguez, una doctora que migra a Estados Unidos desde América Latina y se asienta en Miami Beach con la misma meta.

"Cuando me enteré de que Netflix quería hacer una versión latina de 'One Day at the Time' me pareció muy valiente", reconoció a Efe la actriz Justina Machado, quien protagoniza la nueva versión de la icónica serie que capturó a los estadounidenses en los años 70. "Fue un riesgo importante", dijo.

Aplaudida por críticos y con éxito de audiencia, la serie transformó a una familia típica estadounidense que atraviesa el duro momento del divorcio en una historia sobre una latina veterana de guerra con estrés postraumático, cuidando a su madre y a sus dos hijos. La segunda temporada se estrena el 26 de enero.

"Ha sido muy satisfactorio ser parte de un proyecto que enseña lo que es la vida y los valores de las familias latinas sin subrayarlo demasiado. Demostrar que somos gente normal, con retos y desafíos comunes para todos", agregó Machado.

En la misma tónica está la película para televisión "Illegal", que está siendo producida para la cadena CBS y está basada en la vida del guionista y productor Rafael Agustín y cuenta la experiencia de un estudiante de secundaria de 16 años, quien descubre de repente que es indocumentado.

La telenovela en inglés "My Stepbrother" está basada en la novela de Heidi Daniela Cubides Forero "Mi hermanastro", que tiene más de 27 millones de descargas en la plataforma social Wattpad, y está siendo desarrollada por Raze, la productora de la actriz colombiana Sofía Vergara, que también trabaja con la cadena TNT en "The Black Veil".

Eva Longoria está produciendo para la cadena ABC la versión en inglés de la serie española "Gran Hotel", también anclada en Miami Beach. Entretanto, el canal de cable Starz está produciendo la serie "Vida", una comedia de media hora sobre dos hermanas mexicanoamericanas.

"Parte de la razón por la que no había televisión para latinos era que no había suficientes de nosotros desarrollando los proyectos detrás de las cámaras. Esto ha cambiado", destacó a Efe Jackie Cruz, quien se dio a conocer en la serie de Netflix "Orange Is The New Black".

"También el hecho de que los latinos estamos haciendo nuestros propios proyectos", añadió.

Dávila reconoció que el clima político ha aumentado el interés en Hollywood sobre los proyectos latinos. "La Casa Blanca nos ha golpeado tanto que mucha gente quiere aprender sobre cómo somos en realidad", indicó.

"Soy un firme creyente en que la televisión ayuda a cambiar el mundo", añadió el presidente de Campanario Entertainment. "Es una gran responsabilidad contar nuestras historias en este momento", comentó.