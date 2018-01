Experta británica considera que tal vez es tarde para frenar cambio climático

La británica Gabrielle Walker, doctora en Química por la Universidad de Cambridge y autora de libros como "Cataclismo climático", aseguró hoy en Cartagena de Indias que "tal vez es demasiado tarde" para detener el cambio climático pero cree que aún hay tiempo para evitar el "apocalipsis".

"Tenemos un camino de por medio el cual puede seguir empeorando y tal vez algunos de esos cambios nos pueden llevar casi a una pesadilla donde no podamos tener más comida para los 7.000 millones de habitantes de la tierra", afirmó Walker, que participa en la XIII edición del Hay Festival. Sin embargo, considera clave para evitar el "apocalipsis" que los seres humanos abandonen los extremos, bien sea el de decir que el cambio climático no existe o el de decir que "todos debemos responsabilizarnos por nuestra huella de carbono".

"Debemos alejarnos de este estúpido conflicto de historias en el que nos hemos encerrado tanto tiempo. No es una idea buena que la gente esté en lados opuestos, debemos orientar la energía humana a buscar una solución del problema", agregó.

Como ejemplo, Walker criticó a quienes le dicen a la gente que le tenga miedo al cambio climático, porque cree que no afirmar eso no funciona ya que hace que las personas se bloqueen y no puedan liberar su creatividad para hacerle frente al problema.

"Mucha gente dice que debemos tenerle miedo, es algo que está pasando. Lo que me di cuenta es que esto no funciona, cuando uno asusta a las personas los cierra, los bloquea, los menosprecia y no pueden soltar y liberar la creatividad que se necesita para resolver este problema", detalló la británica.

No obstante, manifestó que el cambio climático puede traer consecuencias graves como "un cambio de los patrones de la circulación del agua y por tanto de los rendimientos agrícolas", que afectaría a los país del trópico, entre los que están "los más pobres del mundo y que son poco reponsables de las emisiones".

También reiteró que la humanidad podría vivir una pesadilla porque no habría comida suficiente para los casi 7,000 habitantes que tiene el planeta.

"Y poco antes de esta catástrofe, el nivel de migración para escapar de las inundaciones, las sequías y la hambruna van a ser muy grandes y nadie las podrá evitar.

Los niveles de migración que hemos visto últimamente son la vedad nada comparado con lo que podríamos ver en caso de migraciones climáticas masivas", dijo la experta en sostenibilidad. Walker no se encasilló como optimista o negativista sino como posibilista porque su trabajo es "identificar las cosas que son posibles en el futuro que estamos tratando de cambiar y hacerlas".

Por ello reiteró que lo importante es "enfocar nuestra energía colectiva en contra del enemigo real, que es el cambio climático".