La televisión tradicional se alía contra el liderazgo de Amazon y Netflix

La lucha contra los titanes del mundo audiovisual, Netflix y Amazon, protagonizó hoy el arranque del mercado audiovisual internacional Mipcom de Cannes, donde los actores del sector destacaron una carrera cada vez más rápida y agresiva por obtener contenidos capaces de plantarles cara.

Si el aumento exponencial de seguidores de series se desató con la llegada de Netflix desde Estados Unidos, su inversión en la creación de contenidos locales ha convencido al resto de plataformas, distribuidoras y productoras de que se necesitan grandes alianzas nacionales e internacionales.

Las cadenas francesas M6, TF1 y France Télévisions se han unido en la creación de "Salto", una nueva plataforma digital de deportes, series, documentales y películas que pretende ofrecer lo mejor de las creaciones europeas y francesas.

En los países escandinavos, alianzas como "Nordic 12" -formada por los cinco principales canales de la región (SVT Sweden, DR Denmark, YLE Finland, NRK Norway y RUV Iceland)- hacen lo propio tratando de aumentar el volumen de producciones que respondan a los intereses de la población local. Las nuevas compañías, como la israelí ADD Content Agency, han plantado cara estableciéndose como empresas de múltiples dominios -gestión de talentos, producción y distribución, en su caso- lo que les permite "tener un mayor control de calidad", según una de sus fundadoras, Hadas Mozes Lictenstein.

En la mesa redonda "La interrupción de la distribución: bienvenidos al colapso", Lictenstein apuntó que no se trata de una ruptura con el sistema, sino de una evolución, una opinión que compartió el resto de participantes y que muestra que el sector permanece optimista. "Hace unos años, cuando apareció la idea de cofinanciación pensé que era una estupidez, ahora creo que es una necesidad", señaló Carrie Stein, responsable de guiones de la distribuidora Kew Media Group.

Kew se ha aliado con la plataforma británica de "streaming" Britbox, que acaba de lanzarse al mercado estadounidense por menos de siete dólares al mes y que, en su búsqueda de conquistar el corazón del país, ha filmado la continuación de uno de sus mayores éxitos, "The Bletchley Circle", con un nuevo escenario en San Francisco. "Netflix y Amazon están intentando ser todo para todo el mundo, pero nosotros creemos que muchos consumidores siguen buscando servicios que respondan a sus pasiones", insistió la directora de BritBox, Soumya Sriraman, en la revista oficial del Mipcom.

En la personalización de contenidos, la demanda de guionistas internacionales continúa al alza, con británicos y franceses trabajando para Israel o Estados Unidos, y viceversa, en un mercado cada vez más veloz, pues "el comprador quiere el producto antes de que esté hecho", según la ponente Caroline Torrance.

Torrance, directora de guiones en Banijay Rights, indicó que los compradores acuden a adquirir la serie cuando tan solo hay un guión porque el mercado está saturado y se lucha por obtener antes que nadie los mejores contenidos.

Si el horno no estaba suficientemente caliente, el anuncio de que Apple va a crear su propio estudio de creación aviva el fuego de las plataformas, que cada vez responden más al esquema "yo me lo guiso, yo me lo como", es decir, producción, creación y distribución.

"No se trata de una integración vertical, pero tener el apoyo de inversores o socios a largo plazo te ayuda a ser más sostenible", destacó Romain Bessi, director de Newen Group, que ha producido contenidos para M6, TF1 o France Télévisions, pero también para Netflix, Amazon Prime o Canal+.

Otro ejemplo de unión es el de las españolas Atresmedia Studios y Movistar+, que presentan este martes en el Mipcom a nivel mundial una nueva serie junto a Vancouver Media y el equipo de creación de "La Casa de Papel", "El Embarcadero".

En un panel con especialistas de producción, Nacho Manubens, director de contenidos de Atresmedia Studios, destacó que esta ha sido la primera idea original del grupo vendida como coproducción y demostró que el miedo se ha perdido: "Si alguien tiene una buena idea, que me llame".