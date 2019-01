Método Kondo, la fiebre del orden que preocupa a coleccionistas de libros

La serie de Netflix "¡A ordenar con Marie Kondo!" ha provocado una ola de donaciones a tiendas de productos de segunda mano y organizaciones de caridad en Estados Unidos y una guerra en las redes sociales sobre sus consejos para deshacerse de libros.

El éxito de la japonesa Marie Kondo, quien en 2011 captó atención internacional con su libro "La magia del orden: herramientas para ordenar tu casa y tu vida", editado en español en 2015 por Alfaguara, se extendió en Estados Unidos desde el día 1 de este mes con la aparición de la serie de Netflix.

En ocho episodios, la experta en organizar espacios visita diferentes hogares de gente que se declara "ahogada" y "sobrepasada" por los objetos en su vida. En las dos semanas desde que Kondo llegó a Netflix, sus redes sociales han experimentado un crecimiento inédito de seguidores.

En Instagram, por ejemplo, la japonesa ganó más de medio millón de seguidores, y la etiqueta #KonMari, como se denomina su método, ha sido aplicada a más de 10.000 fotos de personas que enseñan cómo han logrado domar el desorden en casa.

"Mi esposo había leído el libro de Marie Kondo y cuando vimos la serie decidimos ponernos manos a la obra en la casa", dijo a Efe Etienne Hernández-Medina, presidente de la H+M Communications, quien reside en Los Ángeles con el diseñador de interiores Mark Cutler y la hija de ambos.

"Seguimos los pasos y tenemos muchas menos cosas y mucho menos desorden, pero lo último que nos imaginamos es el cambio que experimentaríamos en otros aspectos de nuestras vidas", agregó.

"Quedamos muy sorprendidos sobre la correlación entre lo físico y lo emocional. Al tener más espacio en la casa, nos abrimos más a disfrutar y reflexionar sobre lo que de verdad importa. ¡Qué gran manera de comenzar el año. Estamos listos para lo que venga!", afirmó Hernández-Medina.

El presidente de la H+M Communications reconoció que se deshicieron de 18 bolsas de basura con capacidad para entre 40 y 45 galones.

El método de orden en el hogar de Kondo invita a deshacerse de todos los objetos que no "produzcan alegría" y su efecto también ha llegado a las tiendas de segunda mano, tanto del sector privado como de organizaciones caritativas.

Cifras de Goodwill Industries International INC indican que en el área de Washington DC se ha registrado un aumento del 60 % de las donaciones de artículos para el hogar, muebles y ropa de todo tipo.

Las tiendas de Container Store, una empresa que ofrece productos de almacenamiento y organización, indican por su parte que hay una tendencia al alza en la compra de cajas de plástico y otros materiales suyos de todos los tamaños.

"A finales de cada año, mucha gente se esfuerza por organizar sus casas para comenzar el próximo con todo limpio y ordenado, pero desde que comenzó 2019 muchos más de nuestros clientes nos han regalado ropa y tienen sus espacios más vacíos", indicó Susana Márquez, dueña de una empresa de limpieza de casas en el sur de Florida.

Medio en broma y medio en serio, Michelle Sparring, una gerente del sector bancario residente en el pueblo de Armonk, en las afueras de Nueva York, manifestó a Efe su inquietud por el método de Marie Kondo. "Ahora que terminé con mi casa voy a aplicarlo al resto de las cosas de mi vida.

También voy a salir de la gente que no me 'produzca alegría'", sostuvo. Aunque en las redes sociales abundan los "memes" sobre la "fiebre" de la organización, los amantes de los libros no están muy contentos con el asunto.

Kondo sugiere que en una casa lo ideal es que no haya más de 30 libros, y recomienda a familias aludidas que se deshagan de la mayoría de los que tienen. "Se volvió loca esa mujer", escribió el usuario de Twitter Henry Bonnar. "Mi esposa le quiere aplicar el método Kondo a mi biblioteca. Me va a provocar el divorcio", agregó.

Por otro lado, otra usuaria, Johanna Ferguson, quien publicó orgullosa la foto de una habitación con las cuatro paredes llenas de libros, escribió: "Primero sale mi ropa interior que mis libros de mi casa".

Los defensores de Kondo han pedido calma a los amantes de los libros, pero no dejan de recomendar la evaluación de cuáles de verdad les "producen alegría". Para los fans de Kondo y su tarea del orden no valen los sentimentalismos, o eso de "guardar objetos porque son sagrados", como muchos han calificado a sus libros.