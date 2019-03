En un futuro no muy lejano, los drones desplazán a los humanos de sus trabajos

La seguridad y la creación de empleos que no desplacen a los humanos son los retos que enfrentan los drones, que en pocos años serán completamente autónomos, dijo este sábado a Efe el presidente de la Federación Mexicana de Robótica, Marco Morales.

Durante la undécima edición del Torneo Mexicano de Robótica, que este sábado concluye en el occidental estado mexicano de Jalisco, el especialista recordó que el uso de drones sin necesidad de controladores está todavía en su etapa inicial.

Pero puntualizó que en poco tiempo podrían ser toda una realidad. La posibilidad de que un dron tome decisiones por sí mismo mediante la inteligencia artificial y sin que una persona lo dirija supone riesgos a la integridad de quienes se encuentran a su alrededor, aseguró Morales.

Las hélices o aspas de los drones que giran a alta velocidad pueden lastimar a las personas.

Además, el experto recordó que el aparato no recibirá instrucciones de una persona, sino que tomará sus propias decisiones mediante inteligencia artificial, lo que amplía los límites de la libertad que se da a una herramienta de esa naturaleza.

"Eso hace inherentemente más peligroso al dron", recalcó el especialista, que instó a abrir un debate sobre soluciones técnicas y regulaciones necesarias para dotar de seguridad esta herramienta.

La autonomía en los drones es un paso adelante en este mercado, aún en fase de experimentación.

Consiste en programarlo mediante sensores, cámaras e inteligencia artificial que le permita saber reaccionar a ciertas situaciones, a identificar por sí mismo lugares u objetos e interactuar con ellos, explicó Morales, también profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

En un futuro no muy lejano, los drones podrían ayudar en tareas como trasladar objetos de un lugar a otro, vigilar espacios abiertos, monitorear sembradíos y, quizás, hasta auxiliar en la cosecha de ciertos cultivos.

Aunque esto es una realidad todavía más lejana pues se requiere que desarrollen movimientos muy finos que hasta ahora solo pueden realizar los humanos.

"Vamos a tener capacidades que antes no teníamos como observar un cultivo en tiempo real y poder identificar zonas donde hay posiblemente alguna plaga. Es algo que no se podía hacer antes de manera tan sencilla, ni siquiera con vuelos porque no tenían la capacidad de ver con ese detalle", argumentó.

Esto supone que en algún momento los drones desplazarán a los humanos en ciertos trabajos, otro de los dilemas que tienen los especialistas.

"Que una persona individual sea desplazada de su trabajo sí es real. Se tiene que entender que a lo mejor se ganan ciertos empleos en un cierto grupo pero se desplazaron a otras personas, y tiene que haber opciones para ellas", aseguró el presidente.

El Torneo Mexicano de Robótica reúne en Guadalajara, capital de Jalisco, a más de 1.000 participantes y 250 equipos de educación primaria hasta posgrado con la intención de conocer sus innovaciones e impulsar su interés por esta área de la tecnología.

El torneo premia categorías como la creación de autos robots, de robots que juegan fútbol, que ayudan a limpiar la playa, a ordenar la casa y a los drones autónomos.

Joaquín Campos, director del departamento de Mecatrónica del Tec. de Monterrey y coorganizador del torneo, dijo a Efe que "se están dando los primeros pasos para conseguir que este tipo de robots sean una realidad en la vida cotidiana de las personas".

Aseguró que este tipo de torneos son fundamentales para que los jóvenes avancen en esta posibilidad con sus prototipos, a los que van agregando nuevas características, rutinas y nuevos software.