¿Por qué las mujeres con ovarios poliquísticos pueden desarrollar diabetes?

El síndrome de ovario poliquístico es un factor de riesgo para desarrollar diabetes debido a que las mujeres que lo padecen tienen una mayor resistencia a la insulina, dijo a Efe este viernes Rafael Campuzano médico endocrinólogo.



Durante su asistencia a la segunda cumbre de Diabetes y Enfermedades Cardiovasculares que se desarrolla en Mérida (suroeste de México), explicó que la hormona insulina es producida por el páncreas y ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre.

Sin embargo, detalló, en las pacientes con este padecimiento no se logra el proceso de manera adecuada.



"La resistencia a la insulina provoca que esta hormona no actúe correctamente en sus células, lo que eleva la glucosa. Eso hace que produzca más insulina, conocida como hiperinsulinismo que influye en el ovario poliquístico y es un factor de diabetes", señaló.



El síndrome de ovario poliquístico es un padecimiento que se presenta en mujeres en edad reproductiva con síntomas como períodos menstruales irregulares, exceso de hormona masculina conocida como andrógeno que produce acné y salida de vello facial.

En cuanto una mujer sabe que tiene este padecimiento debe ser derivada con un endocrinólogo para someterse a estudios para detectar una posible resistencia a la insulina.



En caso de que esto ocurra, el médico debe dar un tratamiento preventivo a base del medicamento conocido como Metformina que ayuda a controlar la glucosa, además de dieta y ejercicio, enfatizó Campuzano.



El también académico de la facultad de medicina Dr. Ignacio Chávez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, comentó que es común que quienes padecen este síndrome se encuentren en etapa de prediabetes.

Esto quiere decir que tienen niveles de glucosa en sangre entre 100 a 125 miligramos, la cual suele ser menospreciada o minimizada por la mayoría de los pacientes, pese a que es un estado de alerta para no desarrollar completamente la enfermedad.



Este estado se presenta también en mujeres que dieron a luz a un hijo de más de cuatro kilos de peso, o personas que tienen familiares directos diabéticos, en quienes presentan obesidad, hipertensión o triglicéridos (grasas altas en sangre), todos factores que generan el síndrome metabólico.

Campuzano llamó a no minimizar o negar esta condición ya que puede ayudar a que una persona no llegue a desarrollar diabetes y las complicaciones con otras enfermedades que ello conlleva.



"No hay que negarlo, cuando te dicen que prediabetes ponte a caminar, baja a los carbohidratos simples como el pan, dulces, chocolate y todas las frituras en bolsa y ponte a hacer ejercicio", recomendó.



También señaló que si alguien tiene obesidad debe bajar 7 % del peso y con eso le irá muy bien pues "se reduce el riesgo de diabetes muchísimo".