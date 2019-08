Nuevo preservativo que se abre con cuatro manos para fomentar el consentimiento

Dos personas y cuatro manos son necesarias para abrir el "pack del consentimiento", la nueva caja de preservativos con la que se pretende transmitir el mensaje de que el mutuo acuerdo de la pareja es imprescindible para mantener relaciones sexuales.

A los cuatro lados de una cajita de cartón con el eslógan "Placer consentido. Si no te dice que sí es no", se encuentran ocho puntos que deben ser presionados al mismo tiempo para que se abra el paquete y sus usuarios puedan acceder al anticonceptivo que esconde en su interior.

Felipe Kopelowicz, presidente de Kopelco, empresa que engloba a Tulipán y que es responsable de la iniciativa, reconoce a Efe que saben que "contra un abuso sexual, este pack no puede ser efectivo", pero cree que el lanzamiento de esta campaña sí puede servir "para que se instale el tema y se entienda que tiene que haber consentimiento en cada momento".

"Así como para abrir este pack se necesitan dos personas, creo que eso es lo que hay que instalar, que en cada momento de la relación entre las dos personas tiene que haber un sí, si no es no", expresa Kopelowicz.

Tulipán distribuyó alrededor de 2.000 unidades de esta peculiar caja para que se reparta en bares, restaurantes y otros lugares con gran concurrencia de público. Aunque el presidente de Kopelco manifiesta que hay gente que se ha mostrado interesada en comprarlas, subraya que el "pack del consentimiento" se entrega de manera gratuita, ya que, en este tema, "la venta pasa a un segundo plano".

La iniciativa recibió una gran difusión en redes sociales, aunque algunos de los destinatarios no acabaron de entender que contenía un mensaje más conceptual que práctico. "Lo divertido es que en Twitter empezó a haber comentarios diciendo: 'Bueno imagínate si en el momento de intimidad me voy a poner a abrir el pack así, con cuatro manos. Ni loco'", reproduce Kopelowicz divertido.

El consentimiento expreso en las relaciones sexuales es un tema muy candente a nivel mundial, con casos como el de "La Manada" en España, en el que cinco hombres fueron condenados por abuso y no por agresión sexual a una joven porque la Justicia consideró que no hubo violencia ni intimidación porque la víctima no opuso resistencia.

En este sentido, la colaboración de la pareja para abrir el paquete de preservativos simboliza una manera de decir "sí" y de conceder expresamente este consentimiento. "La mujer tiende más a cuidarse que el hombre porque muchas veces las consecuencias no son asumidas en pareja.

Y está pasando en Argentina que en un porcentaje grande de las relaciones, los chicos no se cuidan porque el hombre se impone y no quiere cuidarse y a la chica no le queda otra que aceptar", explicó el presidente de Kopelco.

"Estos son los temas preocupantes de la Argentina -prosigue-, porque no solamente es empoderar a las mujeres a que se animen a imponer esa condición, sino también (...) es para explicarle a los hombres que no puede haber una forma de forzar a las mujeres a hacer algo que no quieren".

Del mismo modo, esta campaña también pretende concienciar sobre la necesidad de utilizar el preservativo para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Según la Secretaría de Salud argentina, el 98% de las personas que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se infectó durante relaciones sexuales sin protección.

Dada la repercusión que ha alcanzado el "pack del consentimiento", desde la empresa se plantean ampliar su alcance, siguiendo con el principio de no comercialización y con el objetivo de que el "si no te dice que sí, es no" entre en la cabeza de más gente.