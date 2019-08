Brexit: Un picnic para despedir a Gran Bretaña de la Unión Europea

Decir adiós al Reino Unido tumbado sobre la arena y degustando diferentes platos y bebidas europeos... La original idea de un holandés en vistas del Brexit ha interesado este martes a miles de personas.

La idea fue colgada en Facebook en el último fin de semana por Ron Toekook, proponiendo a los participantes concentrarse en la playa de la localidad de Wijk aan Zee (oeste de Holanda) el 31 de octubre, día del divorcio entre Londres y Bruselas.

El objetivo de este programa es decir adiós al Reino Unido "con chips holandesas, vino francés y cervezas alemanas, desde una tumbona".

"Y, eventualmente, dar la bienvenida a los barcos con marinos de Europa", añadió el neerladés con un toque de humor.

En muy pocos días, el acontecimiento ideado por Toekook ya cuenta con 7.000 participantes y 52.000 interesados.

Los holandeses, muy activos en el mundo de las redes, no esperaban tanto entusiasmo.

"Debe ser un adiós cariñoso para un buen amigo que se embarca en una aventura emocionante, pero quizás no demasiado inteligente", señaló Toekook a la agencia de prensa holandesa ANP.

Dado que la cultura británica es importante en Holanda, parece algo normal organizar una fiesta amistosa y distendida con motivo de la partida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), añadió.

En función del interés, una banda podría ejecutar canciones como "We'll meet again" (Nos volveremos a ver) o "Het is stil aan de overkant" (Está calmo del otro lado), precisó en la descripción de esta actividad festiva.