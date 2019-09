Liverpool inaugura año como capital europea de la Cultura

El ex Beatle Ringo Starr será hoy la estrella del concierto inaugural con el que Liverpool dará comienzo a un año de eventos como capital europea de la Cultura.



Esta ciudad portuaria, cuna de la Beatlemanía pero antaño uno de los centros del comercio de esclavos, empieza doce meses de actividades culturales con un concierto al aire libre ante el edificio Saint George Hall, en cuyo tejado actuará Starr.



El músico, de 67 años, ha aceptado una invitación de su ciudad natal para actuar esta noche en el emblemático edificio neoclásico, en el que se podrá escuchar a otros artistas como Dave Stewart -ex componente de Eurythmics-, The Wombats, The Bunnymen y Pete Wylie.



Este concierto, puede reunir hasta 30.000 personas y actuarán más de seiscientos intérpretes, entre ellos guitarristas locales, coros y escolares liverpudlianos.



Nueva canción de los Beatles

La atracción de este gran evento estará en el tejado, donde el batería de los legendarios Beatles cantará una nueva canción, que por el momento es un secreto y ha causado gran expectación.



Unos 350 eventos están programados para el 2008, que se prevé que atraigan a 1,7 millones de visitantes más que en años anteriores.



Según la Agencia Regional de Desarrollo del Noroeste (NWDA), la zona de Merseyside, donde está Liverpool, puede ingresar unos 69 millones de euros por la llegada de turistas.



El título de ciudad europea de la Cultura, que ya ostentó la escocesa de Glasgow, le fue concedido a Liverpool en 2003 en reconocimiento a sus trabajos de regeneración urbana.



Doce meses de exposiciones y conciertos

Las celebraciones continuarán mañana sábado con el concierto denominado "The Musical" en el nuevo auditorio Echo Arena, con capacidad para 11.700 personas, en el que volverá a actuar Starr acompañado por Dave Stewart y la Orquesta Filarmónica de Liverpool.



En este concierto actuarán intérpretes como The Bunnymen, The Farm, Riuven, The Wombats y Pete Wylie, además de escolares.



A lo largo del año habrá exposiciones florales, campeonatos de natación, tenis, ciclismo y degustación de comida regional entre las muchas actividades programadas.



El 1 de junio será el turno de otro ex Beatle, Paul McCartney, para rendir tributo a su ciudad, ya que participará en un macroconcierto en Anfield, el estadio de Liverpool, donde cantará ante unos 35.000 asistentes que ocuparán el campo de juego, mientras millones de espectadores podrán seguir el recital por televisión en todo el mundo.



Según los organizadores, este recital pretende celebrar el estatus de Liverpool como capital internacional del pop, el rock y la música contemporánea.



Escepticismo por el proyecto

Los políticos locales creen que la capitalidad cultural servirá para relanzar su ciudad, pero la prensa británica ha recordado que el ayuntamiento tiene un déficit de casi cuarenta millones de euros, de los que gran parte corresponden al programa de festejos.



El director ejecutivo de mercadotecnia de la NWDA, Peter Mearns, dijo hoy que "este año no es sólo muy importante para Liverpool, sino para todo el noroeste", algo que comparten las empresas y comercios locales, que han acogido muy bien la propuesta con vistas a los beneficios e inversiones que de ella puedan derivarse.



"Con el comienzo de las celebraciones como capital de la Cultura, los ojos del mundo estarán en el noroeste de Inglaterra y es importante que aprovechemos esta oportunidad única en la vida para mostrar al mundo lo que tenemos por ofrecer", agregó.



Liverpool, con una población de 450.000 habitantes, sigue siendo una de las ciudades más pobres del Reino Unido, si bien está en fase de rápido crecimiento gracias, en gran parte, al turismo por la atracción que siguen generando los Beatles en todo el mundo.