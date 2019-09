Nueve mil nicas indocumentados rechazados en Costa Rica

12 Enero 2008 |

10:44 a.m. |

AFP



La Policía de Costa Rica rechazó a más de nueve mil nicaragüenses que intentaron cruzar la frontera ilegalmente, entre el 21 de diciembre y el 6 de enero pasados, informó una fuente oficial.



La afluencia de nicaragüenses indocumentados se incrementa normalmente en la época de fiestas navideñas y en los primeros días de cada año, pero en esta última temporada hubo un incremento inusual, detalló el Ministerio de Seguridad en un informe distribuido a la prensa.



Según el informe, el promedio de rechazos en los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Los Chiles fue de 530 al día.



Los nicaragüenses emigran a Costa Rica en busca de empleo, especialmente en las cosechas de café, cítricos y caña de azúcar que inician entre enero y febrero.



El Ministerio de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, afirmó que Costa Rica necesita el aporte de la mano de obra nicaragüense pero que el país tiene que hacer respetar sus leyes migratorias.



En Costa Rica residen miles de nicaragüenses que han emigrado de su país debido a la escasez de fuentes de empleo y la pobreza que afecta a un elevado porcentaje de la población.



No existe una cuantificación precisa del número de personas que han llegado del vecino país, pues muchos lo hicieron ilegalmente y no hay registro de su ingreso, pero algunas fuentes oficiales y no oficiales estiman que la cifra podría ser entre 500 mil y un millón.