Hormigas carnívoras impiden actividad normal en ciudad del Amazonas

Los habitantes de Novo Aripuana, una ciudad situada a unos 200 kilómetros de Manaus, capital del norteño estado brasileño de Amazonas, están siendo atacados por una especie de hormigas carnívoras que impiden el normal funcionamiento de la localidad, informaron fuentes oficiales.



Actividades simples como jugar en los parques o charlar a la sombra de un árbol representa un riesgo para las personas de Novo Aripuana desde que esta variedad mirmecológica, conocida como hormigas de "fuego" o "lava pies", ocupó la ciudad tras descender en troncos desde lo alto de los ríos que pasan por el municipio.



La estatal Agencia Do Brasil informó además que los terrenos que eran utilizados para la agricultura han tenido que ser abandonados por los agricultores y especies tan comunes como grillos, lagartos y ratones están desapareciendo debido a los efectos de la plaga de hormigas.



Según ingenieros agrónomos de la Empresa Brasilera de Pesquisa (investigación) Agropecuaria (Embrapa), esta clase de hormigas son nativas de esta región, cuyas condiciones favorecen la proliferación de insectos.



Come de todo

Las mismas fuentes informaron de que esta es una especie que aprovecha y consume todo tipo de material orgánico como restos de pescado, huesos y carne en general.



El gobierno de la ciudad ha puesto en funcionamiento varias campañas de limpieza para acabar con la plaga porque, según el alcalde, Geramilton de Menezes, las autoridades locales "no saben cómo contenerlas".



"Esta plaga se está convirtiendo en una calamidad pública", manifestó Menezes mostrando su preocupación y reclamó por "ayuda y apoyo para poder eliminar las hormigas".



Otra de las víctimas de los ataques, el banquero Raimundo Nonato, afirmó que el "80 por ciento de la ciudad está picada" y que las hormigas atacan "principalmente a animales domésticos como perros, gallinas y gatos", aunque también a las personas, "es una cosa horrible", subrayó.



