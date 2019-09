Castro reconoce sus limitaciones, pero no aclara su rol futuro en el Gobierno

El líder cubano Fidel Castro, quien hoy apareció en televisión, afirmó en una nueva reflexión que no está capacitado físicamente para realizar actos públicos y que se limita a hacer lo que puede: escribir, pero sigue sin aclarar si el ejercicio formal de sus cargos al frente del Gobierno ha concluido.



A cuatro días para que se realicen las elecciones que renovarán el Parlamento, a las que concurre para renovar su escaño y después de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijera el martes que "Fidel está listo" para asumir su papel político, Castro admitió sus limitaciones físicas.



"No disfruto de la capacidad física necesaria para hablarles directamente a los vecinos del municipio donde me postularon para las elecciones del próximo domingo. Hago lo que puedo: escribo", señaló Castro en un artículo publicado en la prensa oficial junto a fotografías de su encuentro, el martes, con Lula.



Lula con Castro

La televisión cubana mostró, además, momentos de la reunión entre Castro y Lula, en el primer vídeo difundido del líder cubano desde que a mediados de octubre se divulgaran imágenes de una reunión con el presidente venezolano, Hugo Chávez.



En el vídeo, Castro, convaleciente de una grave enfermedad que le obligó a delegar provisionalmente sus cargos en su hermano Raúl en julio de 2006, aparece conversando, sonriente, con su habitual ropa deportiva y hasta fotografiando a su visitante.



"Me he sentido muy bien", dice Castro al final del breve vídeo, de alrededor de un minuto y medio.



El tono de las imágenes del encuentro y las declaraciones de Lula antes de partir anoche de Cuba, en las que aseguró que vio a Castro con una "lucidez increíble" y una "salud impecable", contrastan con el artículo de hoy, en el que el dirigente subrayó las limitaciones que le suponen el tener que comunicarse a través de escritos.



"La escritura (...) es un instrumento de expresión que carece de la rapidez, el tono y la mímica del lenguaje hablado, que no utiliza signos. Emplea varias veces más del escaso tiempo disponible", apuntó.



"A veces sientes el deseo de echarlo al cesto de la basura por no tener interlocutor delante", agregó.



Un día antes de escribir el artículo, fechado el día 14, el jefe de la revolución tuvo a ese interlocutor en Lula, quien, tras dos horas y media de conversación sobre "todos los temas posibles", dijo que Castro habló dos horas y él sólo media.



Fidel candidato

Fidel fue propuesto a principios de diciembre como candidato para renovar su escaño de diputado en las elecciones generales del 20 de enero, después de ser postulado por Santiago de Cuba, segunda ciudad del país.



El pasado 24 de diciembre Raúl Castro aseguró que su hermano "está bien, con las limitaciones" derivadas de la enfermedad y tiene una "poderosa mente" y "pleno uso de sus facultades mentales".



"Le consultamos todas las cuestiones principales, por eso todos los dirigentes del Partido (Comunista) defendimos que se postulara nuevamente como diputado de la Asamblea Nacional, como primer paso", dijo.



Consejero

A falta de noticias ciertas sobre el papel que jugará el líder cubano en el futuro, las especulaciones sobre si Castro renovará sus cargos formales al frente del país o asumirá una suerte de rol de consejero desde el que reflexione sobre diversas cuestiones como ha venido haciendo en sus artículos parece que sólo concluirán a fines de febrero.



Aunque aún no hay fecha confirmada, para ese momento se prevé la instalación de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) que funcionará durante los próximos cinco años.



Será entonces cuando los 614 diputados que saldrán de los 614 candidatos que se presentan a los comicios del domingo -a los que no concurren miembros de partidos, salvo el Comunista (único legal en la isla)- designarán a los nuevos Consejos de Estado y de Ministros, de los que el líder cubano es presidente.