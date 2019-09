De silbatinas y abucheos

¿Qué hay en un estadio que atraiga a los políticos del poder de turno? ¿Serán los aplausos que los atletas se ganan con el sudor de sus fuerzas? ¿O serán las portadas que los cronistas dedican a quienes dejaron el corazón en el terreno? Sea cual sea la respuesta, durante toda la historia del deporte ha habido quienes mezclan la política con los juegos, y los resultados, someramente observados, han sido sonoras rechiflas y abucheos al entrometido de turno.



En la jerga deportiva del béisbol, el presidente Enrique Bolaños había ganado el juego clave el cuatro de noviembre de 2001, el día de las elecciones generales, para sustituir al campeón de la temporada electoral anterior, Arnoldo Alemán.



El marcador final del partido fue una verdadera paliza para el equipo rival, el hasta entonces siempre perdedor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y su líder, el sempiterno pitcher abridor, Daniel Ortega, a quien en la recta final del juego clave le voltearon el marcador y lo derrotaron 56.2 votos contra 42.3.



Una paliza anunciada, dijeron los cronistas políticos del momento, y recordaban aquella advertencia del entonces candidato Bolaños al inicio de la campaña electoral en Matiguás: “Daniel, ni corrás que sos out”.



Luego explicó su advertencia: “Con sus dos strikes montados (elecciones perdidas en el 90 y el 96) no iba a aguantar la bola recia de estas elecciones”.



Daniel Ortega pensaba distinto, y en octubre de 2001, en el cierre de campaña electoral, su equipo de campaña se imagino cómo sería el juego final en una narración deportiva que se transmitió en San Carlos, Río San Juan.



Bolas recias contra Ortega

“Estamos transmitiendo el último partido de la serie final desde el estadio político de Nicaragua, el marcador está cero a cero, batea Daniel Ortega, está montado con dos strikes, una bola recia de 90 y otra bola recia de 96, en el montículo está Enrique Bolaños tirando puras bolas recias, se le puede quemar el brazo, vuelve a ver al coach al lado del dogout, y ahí está Arnoldo Alemán, que le hace seña, viene el ‘Churruco’ y se arremanga la manga del uniforme de los rojos, ya se impulsa, lanza, le tira a Daniel Ortega y sale un batazo enorme, largo, la bola se vaaaaaaaa, se vaaaaaaa... ¡Jonrón! Ganaron los sandinistas”, decía la transmisión ante la algarabía de los seguidores del equipo “rosado chicha”.



Al final, el batazo de Ortega pudo haber sido foul, porque Bolaños ganó las elecciones de ese año y quizás, envalentonado por el marcador final, quiso lucirse con sus cualidades de pitcher durante la inauguración de la serie final de 2002 entre San Fernando y Chinandega, al que fue invitado a lanzar la primera bola en el Estadio “Roberto Clemente”, de Masaya, el propio hogar del entonces recién estrenado presidente.



“Desde el cuatro de noviembre que tiré el último strike, no he vuelto a lanzar ninguna pelota. No he calentado el brazo, así es que si no tengo ninguna puntería me lo perdonan, pero la puntería del cuatro de noviembre fue exacta, un buen ponche que dimos una vez más”, dijo el presidente Bolaños antes de subir al box.



Con camisa del San Fernando, aún con la resonante victoria de las elecciones pasadas, y sin haber cometido su primer error ya como nuevo monarca de la liga política nicaragüense, Bolaños se topó con su primera derrota deportiva: un sonoro y extenso abucheo que nació breve como rumor, y subió acelerado como ruido de helicóptero desde las graderías del bullicioso estadio.



“¿Qué pasa?”, parecía preguntarse el presidente y su barra de funcionarios ante la silbatina inmisericorde de los fanáticos del San Fernando. Lo que ocurrió es que los asesores presidenciales, como siempre, cometieron el peor error que político alguno pueda cometer en cosas deportivas: tratar de robarse el show ante un estadio lleno.



“No sé qué pensarán los políticos en esos momentos, pero desde que vengo al estadio, cuando se inauguró (1948), sólo he visto a un político recibir los aplausos agradecidos del público, a nadie más”, recuerda el veterano organizador de béisbol Carlos García, discretamente oculto en su oficina del mismo Estadio Nacional (“Rigoberto López Pérez” desde esta semana, antes “Denis Martínez”, antes “Rigoberto”, y mucho antes, “General Somoza”).



“Cuidado con la curva”

Un poco renuente a hablar de béisbol y política, por no aventurarse a pelear con nadie porque las discusiones políticas generan más enemistades que amistades, Carlos García ha visto a generaciones de generaciones de políticos desfilar por los estadios del país, y del único que tiene memoria que ha salido “perfecto”, es del ex presidente René Schick Gutiérrez (1963-1966).



“Vino a inaugurar una liga de pelota, y la gente no sólo lo aplaudió, sino que le gritaba: ‘Cuidado con la curva, cuidado con la curva’. Es decir, que lo estaban protegiendo, ya que las oficinas de Somoza Debayle eran conocidas como ‘La Curva’”, rememora García.



Danilo Aguirre Solís, Director Fundador de EL NUEVO DIARIO, recuerda que a Schick sí lo abuchearon al inicio del juego, porque en ese momento lo veían como títere de los Somoza, pero que inteligentemente tomó la bola del lanzamiento inaugural, caminó hacia las graderías del jardín derecho y la arrojó al público, generando aplausos y algarabía de la barra del equipo boerista que se enfrentaba esa vez al equipo de León.



Antes, García ya había sido testigo y conocedor de cómo al mismísimo general Anastasio Somoza García, a pesar de ser amante del deporte de las bolas y los strikes, lo habían abucheado ruidosamente al grito de “ponche, ponche”, cuando en 1948 ingresó al Estadio a dirigir un partido y luego, a la administración sucesora de sus hijos Luis y Anastasio, le sacaron una manta de protesta contra la reelección en octubre de 1966 en el Estadio Nacional.



Armas, muertes y protestas

Danilo Aguirre Solís, miembro de aquel aventado grupo de estudiantes que protestaba contra la dictadura, recuerda que el coloso de concreto fue en esa ocasión la tumba para 12 personas que murieron aplastadas entre la muchedumbre, ya que la reacción de la Guardia Nacional fue cerrar los portones y dejar una única salida, para atrapar a los rebeldes, a quienes apalearon y echaron presos.



Posteriormente, cuando cayó el gobierno de los Somoza, en julio de 1979, tras 43 años de gobierno a sangre y fuego, pobladores de los barrios vecinos al Estadio Nacional se acercaron con barras y mecates a derrumbar la estatua que el general Somoza mandó a instalar frente al campo deportivo. Es decir, una de las primeras acciones de borrar el pasado de los Somoza en tiempos de la revolución fue la de liberar al Estadio Nacional de la imagen del dictador.



Y es que desde su inauguración, el 20 de noviembre de 1948 --cuando el Estadio Nacional abrió sus puertas a la afición--, se ha convertido en el principal escenario donde atletas, artistas y políticos han competido por generar aplausos o abucheos, llevando la peor parte, por supuesto, los políticos.



Los políticos lo han usado para distintos propósitos, especialmente en las tomas de posesión del poder: Luis Somoza, Anastasio Somoza, doña Violeta Barrios, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, recibieron allí la banda presidencial.



Aparte han ocurrido cientos de desfiles escolares en conmemoración a la Independencia; cientos de conciertos musicales y eventos religiosos, sin olvidar que los militares y algunos patriotas alborotados lo utilizaron para entrenarse para los sucesos de Mokorón, a finales de los 50, y en los inicios de las Milicias Populares Sandinistas, en 1979.



Ni doña Violeta se salvó

Las crónicas periodísticas más recientes dan cuenta que igual conoció de los abucheos de las barras beisboleras la ex presidente doña Violeta Barrios de Chamorro, en 1990, a pesar de que ese mismo año ella había recibido la banda presidencial en el mismo Estadio Nacional y que iniciaba, bajo su mando, el final de un largo período de diez años de sangrienta guerra civil.



No sólo a ella la abuchearon: Arnoldo Alemán recibió lo suyo en 1997, y Eduardo Montealegre, quien lanzó la primera pelota en el juego inaugural de la serie final del Chinandega contra el Bóer, en 2006, igual recibió una rechifla severa a pesar de que estaba en su propio terruño, dentro del estadio de Chinandega.



El último político en desafiar a la invicta barra brava beisbolera nicaragüense fue Daniel Ortega, junto a su invitado especial, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, un reconocido jugador aficionado de béisbol y admirador a muerte de la novena de los Navegantes de Magallanes, de la Liga Profesional de Venezuela.



Ellos anunciaron para el martes 15 de enero su llegada al Estadio Nacional, rebautizado “Rigoberto López Pérez”, en honor al hombre que mató al dictador y fanático del béisbol Anastasio Somoza García en 1956.



Bola escondida de Ortega

A pesar de que la historia habla que no hay político que haya recibido más aplausos que abucheos, Ortega se arriesgó con una jugada de “bola escondida”: mandó a comprar desde la Presidencia de la República los boletos de las principales butacas del Estadio y se los repartió a sus estructuras partidarias conocidas como Consejos del Poder Ciudadano (CPC).



Así, de un momento a otro, decenas de buses llenos de simpatizantes sandinistas se tomaron las principales butacas del local, y ondeando banderas rojinegras, se prepararon para vencer la tradicional rechifla con que los aficionados condenan a los políticos que se atreven a invadir el sagrado terreno del deporte, dejando furibundos y airados a miles de boeristas que no pudieron presenciar el primer juego de la serie final entre Indios del Bóer y San Fernando. Trampa de aplausos cautivos.



Chávez no pudo presenciar el inicio del juego y Ortega no pudo lanzar la primera bola, ya que se atrasaron en el aeropuerto. Llegaron al estadio en el octavo inning, cuando el equipo de casa llenaba las bases para darle vuelta al marcador, y encaramarse al San Fernando en medio de un bullicio enloquecedor que hacía temblar las estructuras del viejo estadio.



Aun así, quiso la portátil CPC agraciarse con Chávez y Ortega, y empezaron a corear: “Uh, Ah, Chávez no te vas” y “Daniel, Daniel, Daniel”. La barra boerista, que aplaudía a su equipo al verlo batallar, notó la treta política y empezó un coro de “Bóer, Bóer, Bóer”, acompañado al ritmo de palmas.



Fue una ola sonora que inició tímida pero alegre en la zona de home plate, hasta extenderse rápida, ronca y sonora, de extremo a extremo en el anillo de concreto, hasta apagar las vivas políticas de los que una vez más osaron desafiar al público sin los méritos de atletas.



Bóer: desde Jerez hasta Bayardo Arce

La política no ha estado mezclada con el deporte únicamente con la presencia de los personajes de poder en turno de gobierno.



También se ha marcado con la presencia de funcionarios públicos metidos en las juntas directivas de los equipos deportivos.



En el caso del béisbol, por ejemplo, se ha visto cómo la junta directiva del equipo Indios del Bóer, posiblemente el más popular del país, ha sido integrada por funcionarios públicos de los gobiernos de turno.



En el gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2001), los funcionarios Byron Jerez, Jorge Solís y otros, ocuparon cargos dentro de la directiva.



Cuando asumió Enrique Bolaños la Presidencia (2002-2006), Eduardo Urcuyo y otros aliados del gobierno apoyaban al Bóer, y actualmente a este mismo equipo lo respaldan altos funcionarios afines al mandatario Daniel Ortega, como Bayardo Arce Castaño y Ajax Delgado.