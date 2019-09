Occidentales y musulmanes

Los musulmanes estiman que los occidentales no los respetan como debieran y estos últimos piensan otro tanto, según un sondeo realizado en 21 países y publicado este lunes por el Foro Económico Mundial dos días antes de la apertura de su reunión anual en la ciudad suiza de Davos.



Según esta encuesta del instituto Gallup que data de 2007, una mayoría de los encuestados en los países islámicos considera que Occidente no respeta al mundo musulmán, una sensación compartida por el 84% de los palestinos y el 62% de los iraníes.



Optimistas y pesimistas

Desde el punto de vista occidental, muchos son los que lamentan una falta de respeto por parte del mundo musulmán, siendo los estadounidenses quienes más se quejan (82%).



La mayoría de los encuestados estima que la relación se deteriora entre las dos "civilizaciones". Los más pesimistas son los palestinos, los estadounidenses, los israelíes y los egipcios.



Sin embargo las personas consultadas en los 21 países estiman posible evitar un conflicto violento entre el islam y Occidente. Los españoles, junto con los italianos y los belgas, son los más optimistas de todos.



Choque de civilizaciones

Los europeos ven "una amenaza" en la intensificación de las relaciones con el mundo musulmán, con una proporción que se eleva hasta el 79% en Dinamarca.



"Esto refleja un sentimiento antiinmigración extendido en la Unión Europea", observan los autores del sondeo.



Por el contrario, el 70% de los estadounidenses y el 56% de los israelíes estiman "ventajosa" esta perspectiva.



El sondeo se hizo con una muestra de más de mil personas en cada uno de los 21 países, entre los que no figuran algunos Estados europeos como Alemania, Francia y el Reino Unido.