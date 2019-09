Tribunal condena a Francia por impedir adoptar a una lesbiana

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una decisión sin precedentes condenó hoy a Francia por haber impedido a un lesbiana que vivía en pareja, adoptar un niño.



Es la primera vez que la Corte condena a uno de los 47 Estados del Consejo de Europa por discriminación de carácter homosexual en una demanda de adopción, indicó un portavoz del tribunal.



Los magistrados del tribunal, por diez votos contra siete, consideraron que Francia cometió una discriminación contra la denunciante a causa de su orientación sexual, así como una violación del respeto de la vida privada y familiar.



Por estas violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, condenaron a Francia a pagarle 10 mil euros en concepto de daño moral y otros 14 mil 528 por costas judiciales.



Pero Tribunal condena adopción

El portavoz del tribunal indicó que esta sentencia sentará jurisprudencia pero precisó que, con la misma, la Corte no valida la adopción de niños por parejas homosexuales en Francia.



"El Tribunal dice que no se puede discriminar por motivos de orientación sexual a la hora de autorizar una adopción. El veredicto establece que la condición de homosexual de la demandante influyó en la decisión de las autoridades francesas", señaló.



En 2002, la Corte de Estrasburgo falló en contra de un homosexual francés que también se consideraba discriminado por su orientación sexual a la hora de optar a una adopción.



Ahora, en esta ocasión, la demandante, una mujer de 45 años que vive en pareja con otra, había solicitado en febrero de 1998 la adopción de un niño, una petición que le fue rechazada por las autoridades departamentales de Jura (este).



Éstas se basaron en la recomendación de la comisión encargada de revisar las demandas de adopción, fundamentada a su vez en los informes de una asistente social y de una psicóloga, que consideraban ambigua la situación de la pareja de la demandante y constataron que no existía una figura parental.



La denunciante apeló la decisión y, tras un maratón judicial, el Consejo de Estado, máxima instancia administrativa de Francia, validó el rechazo a la adopción, por lo que ella acudió ante el Tribunal de Estrasburgo al considerar que había sufrido un tratamiento discriminatorio por su orientación sexual y una violación de su derecho a la vida privada.



La Corte de Derechos Humanos consideró que "la homosexualidad de la denunciante ha sido presentada en las motivaciones" de las autoridades francesas para rechazar su demanda de adopción.