Buscan restaurar ciudadela de 8 mil años en Irak

Dominando desde lo alto de un montículo las calles y edificios modernos de Irbil, las estrechas callejuelas y patios polvorientos de la ciudadela están casi desiertos. Sus casas de ladrillo y barro, levantadas sobre capas superpuestas de vestigios de civilizaciones antiguas y milenarias, se caen a pedazos.



La ciudadela de Irbil, que se supone uno de los asentamientos humanos habitados continuamente más antiguos del mundo con 8 mil años de historia, está en peligro. Sus pendientes se están erosionando y sus edificios están al borde del derrumbe.



Plan de restauración

Pero las autoridades en la región autónoma kurda en el norte de Irak tienen un plan para rescatarla. Esperan convertir la ciudadela, además de las vastas riquezas arqueológicas sepultadas en el cerro sobre el que se levanta, en un complejo turístico con hoteles, cafés, galerías de arte y una comunidad permanente.



La proyectada reconstrucción es un rayo de esperanza para la rica herencia cultural de Irak, y destaca las vastas diferencias entre la relativamente tranquila región curda al norte y la violencia en otras partes del país.



En Irbil, la capital de región kurda a 350 kilómetros (215 millas) al norte de Bagdad, la única indicación de que éste es todavía un país en guerra es el muro de concreto que protege los edificios del gobierno y los principales hoteles de las bombas.



Arduo reto

De todos modos, salvar la ciudadela no será fácil. De su total de más de 800 casas, ''no más de 20 se encuentran en un estado aceptable'', dijo Mohamed Djelid, director y representante de UNESCO para Irak.



''Ustedes tienen ahora un monumento muy importante... en el corazón de la ciudad, y está muerto'', dijo Shireen Sherzad, que dirige un recientemente formado comité que encabeza los esfuerzos de restauración y también asesora al primer ministro de la región curda, Nechirvan Barzani.



Asimismo, Sherzad calcula que costarán 35 millones de dólares los primeros tres años del proyecto y dice que por ahora ''no tenemos ningún recurso de financiación''.



Pero todos coinciden en que la ciudadela, con sus tres mezquitas, su ''hamman'' (baño turco) de 650 años y sus casas con interiores pintados y arcos elegantes, necesita una atención urgente.



''La situación es sumamente crítica. Todas las casas están torcidas'' y propensas a desplomarse cuando llueve, dice Ihsan al-Totinjy, representante de una compañía checa que colabora en los esfuerzos de reconstrucción y que usa imaginería digital para trazar el relieve del lugar.



La compañía, Gema Art Group, ha tomado más de 200 fotografías dentro de la ciudadela y otras 250 afuera, junto con imágenes de satélite y 90 fotos desde un helicóptero militar, dijo en un informe en el 2007. Antes de este proyecto, el plano más reciente de la ciudadela databa de los años 20.



La empresa también está creando un modelo virtual tridimensional que espera completar a fines de febrero para precisar las necesidades de restauración.



Arqueología en riesgo

En todo Irak, los tesoros culturales y arqueológicos están en riesgo; en el mejor de los casos descuidados, y en el peor, saqueados, bombardeados y destruidos.



El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Arqueológicos, una organización no gubernamental de expertos, incluye la ciudadela en su informe 2004-5 sobre sitios en peligro en Irak como uno de cinco casos ''donde los daños fueron tan graves que podría hablarse de genocidio cultural''.



Poco se sabe sobre los primeros habitantes de Irbil, pero el secreto de la ciudadela es el agua: un suministro abundante ha mantenido a una civilización tras otra.



El sitio es ''un rico depósito histórico que contiene evidencias de muchos milenios de asentamiento humano, más de 8.000 años, lo que lo erige como el lugar habitado continuamente más antiguo del mundo'', dijo Djelid, de la UNESCO.



Asentamientos sucesivos

La ciudadela se levanta sobre un montículo de unos 30 metros de alto (100 pies) formado por capas superpuestas de asentamientos sucesivos, incluyendo asirios, acadios, babilonios, persas y griegos.



La épica batalla de Gaugamela, en la que Alejandro Magno derrotó al rey persa Darío III en el año 331 aC, parece haberse librado a unos 30 kilómetros (20 millas) al norte, dicen las autoridades locales.



El lugar nunca ha sido excavado plenamente. Pruebas geofísicas recientes han revelado lo que algunos creen podría ser un templo antiguo enterrado debajo del centro de la ciudadela, dijo Kanan Mufti, director general de arqueología en el ministerio de cultura del gobierno regional. Parte del proyecto incluye el trazado topográfico de áreas para futuras excavaciones arqueológicas.



Hay mucho que hacer antes

Hasta hace poco más de un año, moraban en la ciudadela los más menesterosos de Irbil. La mayoría de los habitantes anteriores la abandonaron a mediados del siglo XX a medida que iban progresando y construyendo viviendas más grandes en las planicies, dijo Mufti, que nació en la ciudadela y cuyos antepasados han vivido allí durante 500 años.



Los ocupantes _incluyendo refugiados que huyeron de la represión de Saddam Hussein a los curdos en los años 80_ vivían atestados en 10 hectáreas (25 acres) entre los muros fortificados. Sin cloacas ni desagües, el agua se filtraba en la tierra y erosionaba los declives sobre los que se construyó la ciudadela.



''Todos los días 750.000 litros (unos 200.000 galones) de agua dañaban la ciudadela'', observó Mufti.



Aun los mismos edificios fueron cambiando a medida que los habitantes dividían los cuartos y construían extensiones.



Sin una intervención, la ciudadela estaba condenada. Por eso, en noviembre del 2006, a cada una de las 840 familias que vivían allí se le ofreció un lote de terreno fuera de la ciudad con electricidad, cloacas y agua corriente, además de 4.000 dólares para construir una nueva vivienda, dijo el gobernador de Irbil, Naouzet Hadi. Todos aceptaron.