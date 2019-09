Investigan matanza de 53 lobos marinos en islas Galápagos

La fiscalía de Ecuador trata de esclarecer la matanza de 53 lobos marinos en las islas Galápagos cuyos cuerpos fueron hallados con severas fracturas en el cráneo, señaló la autoridad responsable de la reserva declarada en riesgo por la Unesco.



Los animales fueron descubiertos en avanzado estado de descomposición, con fracturas en el cráneo y esparcidos a un kilómetro a la redonda de la isla Pinta, dijo Víctor Carrión, funcionario del Parque Nacional Galápagos.



"Los lobos, entre ellos 13 cachorros, murieron a causa de un fuerte golpe propiciado por alguien. Se trato de una matanza cuyas motivaciones le corresponde esclarecer a la fiscalía", señaló el experto.



Este mamífero es una de las especies que más abunda en Galápagos. En Asia su caza es frecuente por la piel y el órgano reproductor del macho, considerado un afrodisíaco.



Según Carrión, los restos hallados no "tenían evidencia de mutilaciones, ni de cortes de piel o en extremidades".



"Manejamos varias hipótesis que no quisiéramos adelantar para no entorpecer las investigaciones. Pero al margen de las causas, este tipo de acciones atentan contra la conservación de las islas", comentó.



Las autoridades descartaron la muerte de otros animales tras efectuar un monitoreo al tiempo que redoblaron los patrullajes en el archipiélago, indicó Carrión.



Situadas a 1.000 km de la costa ecuatoriana, las islas Galápagos fueron incluidas por la Unesco en la lista de patrimonio en riesgo por el ingreso de especies invasivas, el aumento del turismo y la migración.



Conformadas por 13 islas principales y 17 islotes en el Océano Pacífico, las islas fueron el primer lugar del mundo en ser declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco, en 1978. El área protegida se extendió en 2001 a la reserva marina.